2023/02/05 17:40

〔中央社〕波蘭總統外交政策顧問普希達克茲今天說,美國總統拜登將訪問波蘭。

路透社報導,普希達克茲(Marcin Przydacz)Undersecretary of State for Security, American, Asian and Eastern Policy at the Polish Ministry of Foreign Affairs Marcin Przydacz在公共電視上說:「我們已確定,拜登總統將正面回應(波蘭)總統杜達(Andrzej Duda)之邀,造訪波蘭。」

他說:「我們已經與美方達成共識,我們將在適當時機宣布這次訪問的日期。我可以保證,這次訪問將會儘早實現。」

普希達克茲說,這次訪問「符合白宮和波蘭方面的期望」,準備工作正在進行。

他說:「但對我們來說,繼續支持波蘭的安全將是非常重要、非常關鍵……。」

拜登1月30日說他將訪問波蘭,但沒有透露何時往訪。

