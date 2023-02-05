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    美中因1顆氣球交惡 學者：凸顯兩國政治基礎極不穩固

    美軍待中國偵察氣球飛入水域上方後，派戰機發射飛彈擊落。（路透）

    美軍待中國偵察氣球飛入水域上方後，派戰機發射飛彈擊落。（路透）

    2023/02/05 16:16

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國一顆高空偵察氣球闖入美國領空，導致美方延後國務卿布林肯訪中行程。澳洲及新加坡政治學者4日向《德國之聲》（DW）表示，這代表美中政治基礎極不穩固，兩國仍難以視對方為長期合作夥伴。

    據報導，澳洲國立大學台灣研究計畫的學者宋文笛表示，中國氣球飛入美國領空這樣一個相對小的事件，就能破壞兩國期待已久的高層級訪問，這表明美中政治基礎有多麼不穩固。例如，很難想像美國和澳洲的高層級訪問，會因為澳洲氣球在美國領空被發現而產生變數，這在朋友之間不是大問題，氣球事件凸顯的是美中之間的信任問題。

    新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎也提出類似看法，指現在美中之間的關係相當緊張，對彼此存有高度懷疑態度，任何看似微小的事件都很容易使關係複雜化。氣球事件表明，美中之間的信任已被削弱，需要付出真正的努力才能重新建立，但兩國是否具有這樣的政治意願仍是未知數。

    莊嘉穎認為，鑑於中國政府的不透明性，外界無法得知其內部發生什麼事。不過，可以肯定的是，北京想淡化這次事件，讓他們與布林肯的會談以某種方式進行，但他們不想太明顯地承認氣球與偵察有關，因為一旦公開就會產生反作用。

    宋、莊2人皆認為，美國國務院若取消對中訪問，中國可能會指責反應過度，也會顯得美國沒有誠意（交談）。美方決定延後，似乎是目前可以採取的合理折衷方案，表明布林肯仍有意願與中方繼續交談，為恢復對話保留了一扇窗。

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