《彭博》：美擊落氣球前完全沒通知北京 對中不信任惡化

美軍F-22戰機發射AIM-9X響尾蛇飛彈擊落中國間諜氣球。（美聯社）

2023/02/05 15:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國一顆間諜氣球飛入美國領空約1週後，總統拜登在4日氣球進入大西洋水域時，正式下令F-22戰機發射飛彈將其擊落。《彭博》5日指出，美方在行動前完全沒有知會北京，這意味對中國更加不信任，且美方如今不僅可透過研究該顆氣球獲取資訊，也在與中國的外交爭鬥中佔了上風。

知情人士透露，雖然美國官員早已告訴北京當局，擊落其氣球是美方的選項之一，但在拜登下令行動前，美方完全沒有事先告知北京當局，這種拒絕溝通的情況，凸顯此事已讓兩國的不信任感加劇。

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報導指出，這次事件可能是近代情報蒐集史上，時機最尷尬、最可能引起地緣政治緊張的事件，但同時也是美國的一個機會。拜登政府已表示，將透過研究這顆中國氣球，取得有關中國情蒐能力的重要數據；再者，由於擊落高空巨型氣球頗具難度，正好也讓美軍表現實力。

更廣泛來看，在美中地緣政治爭鬥中，拜登政府可能取得更大的外交主導權，因為就算中方堅稱這顆氣球僅是「民用無人飛艇」，仍改變不了中方在這次事件中是「挑釁者」的事實。

此外，氣球事件發生後，五角大廈讚揚加拿大當局持續追蹤中國氣球軌跡，南韓外交部長朴振3日與美國國務卿布林肯會面後，也要求中方自行出面解釋事件，美方顯然已向夥伴簡報此次事件，並趁機與盟友加強軍事和情報關係。

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