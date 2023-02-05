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    《明天過後》現實版！極地渦漩冰封華盛頓山 -79°C刷新紀錄

    受數十年最寒冷的「極地渦漩」（Polar vortex）侵襲，到華盛頓山（Mount Washington）當地的風寒指數，打破全美與自身紀錄，跌至攝氏零下79度，就連當地的觀測台也被暴風雪全數冰封。（路透）

    受數十年最寒冷的「極地渦漩」（Polar vortex）侵襲，到華盛頓山（Mount Washington）當地的風寒指數，打破全美與自身紀錄，跌至攝氏零下79度，就連當地的觀測台也被暴風雪全數冰封。（路透）

    2023/02/05 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國自3日以來遭受數十年最寒冷的「極地渦漩」（Polar vortex）侵襲，東北部多個地區也因寒風不斷狂吹，而讓氣溫急劇下降，也讓低溫一再刷新紀錄。在華盛頓山（Mount Washington）當地的風寒指數，更是打破全美紀錄，跌至攝氏零下79度。

    綜合美媒報導，位於新罕布什爾州的華盛頓山，為美國東北地區最高的山，海拔高達6288英尺，同時也以擁有「世界上最惡劣的天氣」聞名。當地3日晚間，氣溫降到了攝氏零下43度，追平先前此山在1934年的低溫紀錄；而《路透》4日發布1張華盛頓山的最新現場畫面，只見當地的觀測台已全數被冰封住，場景宛如科幻災難電影《明天過後》的現實版。

    此外，當地的「風寒指數」（wind chill factor）在時速127英里的風暴吹襲下，一度來到攝氏零下79度，同時打破了全美與自身的風寒指數紀錄。美國在此之前的最低的風寒指數，為落在靠近北極圈的阿拉斯加的攝氏零下76度；而華盛頓山過去也僅在2004年，探得攝氏零下74度的超低風寒指數。

    報導指出，在如此低溫的情況下，人們無法長時間待在戶外活動，因為他們只要身處戶外10分鐘就可能被凍傷。而華盛頓山天文台的氣象學家塔拉謝維奇（Francis Tarasiewicz），於3日冒險上山追蹤當地氣溫，並同時向媒體描述了現場的極端天氣狀況。

    塔拉謝維奇表示，當天的情況實在是太超現實，「我感覺就像做了一場夢一樣。風吹起來像是呼嘯而過的貨運列車，白雪和冰塊隨處可見，人們也忙著四處找地方避寒」，並透露自己不小心將一塊1毫米寬的皮膚暴露在外面，沒想到竟因此立刻凍傷，「那感覺就像是被蜜蜂叮了一下」。

    幸運的是，塔拉謝維奇指出目前寒流威力正在減弱，當地氣溫預計會在5日攀升至攝氏零下6度。

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