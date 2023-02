《明天過後》現實版！極地渦漩冰封華盛頓山 -79°C刷新紀錄

2023/02/05 16:40

〔即時新聞/綜合報導〕美國自3日以來遭受數十年最寒冷的「極地渦漩」(Polar vortex)侵襲,東北部多個地區也因寒風不斷狂吹,而讓氣溫急劇下降,也讓低溫一再刷新紀錄。在華盛頓山(Mount Washington)當地的風寒指數,更是打破全美紀錄,跌至攝氏零下79度。

綜合美媒報導,位於新罕布什爾州的華盛頓山,為美國東北地區最高的山,海拔高達6288英尺,同時也以擁有「世界上最惡劣的天氣」聞名。當地3日晚間,氣溫降到了攝氏零下43度,追平先前此山在1934年的低溫紀錄;而《路透》4日發布1張華盛頓山的最新現場畫面,只見當地的觀測台已全數被冰封住,場景宛如科幻災難電影《明天過後》的現實版。

此外,當地的「風寒指數」(wind chill factor)在時速127英里的風暴吹襲下,一度來到攝氏零下79度,同時打破了全美與自身的風寒指數紀錄。美國在此之前的最低的風寒指數,為落在靠近北極圈的阿拉斯加的攝氏零下76度;而華盛頓山過去也僅在2004年,探得攝氏零下74度的超低風寒指數。

報導指出,在如此低溫的情況下,人們無法長時間待在戶外活動,因為他們只要身處戶外10分鐘就可能被凍傷。而華盛頓山天文台的氣象學家塔拉謝維奇(Francis Tarasiewicz),於3日冒險上山追蹤當地氣溫,並同時向媒體描述了現場的極端天氣狀況。

塔拉謝維奇表示,當天的情況實在是太超現實,「我感覺就像做了一場夢一樣。風吹起來像是呼嘯而過的貨運列車,白雪和冰塊隨處可見,人們也忙著四處找地方避寒」,並透露自己不小心將一塊1毫米寬的皮膚暴露在外面,沒想到竟因此立刻凍傷,「那感覺就像是被蜜蜂叮了一下」。

幸運的是,塔拉謝維奇指出目前寒流威力正在減弱,當地氣溫預計會在5日攀升至攝氏零下6度。

