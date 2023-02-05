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    行醫夢碎！穿鞋失去重心 印度醫學院考生從6樓墜地亡

    印度一名20歲醫學院考生在宿舍陽台穿鞋時失去平衡，往後倒時鋁窗整片掉落，不幸墜地身亡。（圖擷取自「@AshwiniSahaya」推特）

    印度一名20歲醫學院考生在宿舍陽台穿鞋時失去平衡，往後倒時鋁窗整片掉落，不幸墜地身亡。（圖擷取自「@AshwiniSahaya」推特）

    2023/02/05 10:55

    〔即時新聞／綜合報導〕一名20歲印度考生和同學在宿舍陽台聊天，欲穿鞋返回屋內時，身體重心不穩，整個人朝陽台鋁窗向後倒，沒想到鋁窗整片掉落，考生也跟著跌落地面，當場慘死。印度警方表示，鋁窗無法承擔身體重量才會導致憾事發生。

    綜合外媒報導，警方3日證實此消息，20歲的醫學院考生巴塔查里亞（Ishanshu Bhattacharya）和室友住在位於科塔（Kota）的宿舍。事發當時，巴塔查里亞和室友們在6樓陽台聊天。當室友們準備離開陽台，巴塔查里亞走向鋁窗，準備穿鞋一同返回屋內。

    巴塔查里亞穿鞋穿到一半，身體失去平衡，朝鋁窗方向往後倒，沒想到鋁窗整片掉落，巴塔查里亞不幸跌落地面，當場慘死。巴塔查里亞的遺體已送往醫院進行驗屍，以確認死因。

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