行醫夢碎！穿鞋失去重心 印度醫學院考生從6樓墜地亡

〔即時新聞/綜合報導〕一名20歲印度考生和同學在宿舍陽台聊天,欲穿鞋返回屋內時,身體重心不穩,整個人朝陽台鋁窗向後倒,沒想到鋁窗整片掉落,考生也跟著跌落地面,當場慘死。印度警方表示,鋁窗無法承擔身體重量才會導致憾事發生。

綜合外媒報導,警方3日證實此消息,20歲的醫學院考生巴塔查里亞(Ishanshu Bhattacharya)和室友住在位於科塔(Kota)的宿舍。事發當時,巴塔查里亞和室友們在6樓陽台聊天。當室友們準備離開陽台,巴塔查里亞走向鋁窗,準備穿鞋一同返回屋內。

巴塔查里亞穿鞋穿到一半,身體失去平衡,朝鋁窗方向往後倒,沒想到鋁窗整片掉落,巴塔查里亞不幸跌落地面,當場慘死。巴塔查里亞的遺體已送往醫院進行驗屍,以確認死因。

