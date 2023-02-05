重批教宗對中態度 德樞機主教：別與魔鬼簽協議！

教宗方濟各（左圖）對中國態度引發教會內部批評，右圖為中國國家主席習近平。（美聯社，本報合成）

2023/02/05 06:06

〔記者楊丞彧／台北報導〕2018年教廷與中國簽署《梵中主教任命臨時協議》，去（2022）年10月二度延長兩年，引發各界批評聲浪。德國樞機主教、教廷信理部榮休部長穆勒（Gerhard Ludwig Müller）近日於其著作《真誠》（In Buona Fede）中嚴厲抨擊教廷在台灣及香港議題上保持緘默；對於《梵中協議》，穆勒則直言：「我們不能與魔鬼簽協議。」

根據瑞士天主教媒體Kath報導，穆勒在書中從教義、教廷改革等面向對方濟各嚴加批判。其中，對於與中國之間的關係，穆勒表示，他高度擔憂中國對當代社會所構成的危險，並將中國國家主席習近平比喻成墨索里尼、希特勒及史達林。對他而言，方濟各所面臨的外交困境，與二戰時期的教宗庇護十二世面對納粹政權時相似。

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談及《梵中主教任命臨時協議》時，穆勒直言：「我們不能與魔鬼簽協議。」中國希望中國神父成為共產黨的宣傳機器，但他借用方濟各對俄羅斯東正教牧首的批評強調，中國的天主教會絕不能成為中共的「詩班男孩」。穆勒也指出中國天主教徒罩頂的危機，任何反抗都會遭逢監禁甚至再教育等懲罰。

穆勒強調，絕不能與不自由的政權妥協，他譴責方濟各對香港榮休主教陳日君態度保留，並批判教廷在去年5月陳日君遭濫捕之際未挺身辯護，更抨擊教廷在台灣及香港議題上保持緘默。「對於不自由的政權，教會絕不能妥協」。

穆勒也對教廷在面對俄羅斯侵略烏克蘭時表現出的支吾其詞感到遺憾，並批評「和平主義」是對俄羅斯總統普廷屈服的姿態。

無獨有偶，今年1月逝世的澳洲樞機主教佩爾（George Pell）被爆出撰寫了一份匿名備忘錄，譴責現任教宗方濟各的統治是一場「災難」。佩爾認為教宗過度強調政治正確，卻忽視了香港、中國發生的人權問題及俄羅斯侵略烏克蘭行動。

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