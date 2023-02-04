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    印尼外長：東協將針對「南海行為準則」加強與中國談判

    印尼外交部長表示，東協計畫加強與中國和其他東南亞國家針對南海行為準則（COC）談判。示意圖，圖為菲律賓漁船於南海駛經中國海警船。（法新社）

    印尼外交部長表示，東協計畫加強與中國和其他東南亞國家針對南海行為準則（COC）談判。示意圖，圖為菲律賓漁船於南海駛經中國海警船。（法新社）

    2023/02/04 23:57

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼外交部長今（4）日表示，隨著中國南海緊張局勢升級，印尼今年身為東南亞國協（ASEAN）輪值主席國，計畫加強與中國和其他東南亞國家的談判，以確定具爭議性的「南海行為準則（COC）」。

    綜合媒體報導，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）在雅加達舉行東協外交部長會議結束時說，印太地區是該會議討論的核心，此外，其他東協成員國打算盡快結束關於COC的談判，也希望可以和中國共同討論出對策，在COC得到實際且合法的共識。

    勒特諾補充，印尼準備在今年主辦COC談判，其中第一次談判將於3月舉行。

    據報導，COC是一個旨在幫助解決南海領土與海洋爭端而擬議的框架。由於有部分東協成員國比起南海爭端，反而更加重視與中國的關係，導致多年來有關COC談判停滯不前。

    報導也指出，中國根據其「Ｕ形線」九段線，依順時針方向在巴士海峽、北呂宋海槽、馬尼拉海溝、南沙與菲律賓間、南沙海槽、南沙與馬來西亞間、曾母暗沙南面、南沙與印尼納土納群島間、南沙與越南間、西沙與越南間，劃設九段國界線，主張對近乎整個南海擁有主權，但海牙常設仲裁法院於2016年認定，中國稱的九段線沒有相關法律依據。

    東協成員國中，菲律賓、越南、馬來西亞和汶萊等國皆主張中國嚴重侵犯各國在南海的主權。

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