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    戶外待10分鐘就凍傷！極地渦漩襲北美 體感溫度恐探零下79°C

    美國東北部和新英格蘭地區，3日遭受數十年來最寒冷的「極地渦漩」（Polar vortex）侵襲。示意圖。（歐新社）

    美國東北部和新英格蘭地區，3日遭受數十年來最寒冷的「極地渦漩」（Polar vortex）侵襲。示意圖。（歐新社）

    2023/02/04 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國東北部和新英格蘭地區3日遭受數十年來最寒冷的「極地渦漩」（Polar vortex）侵襲，多地氣溫創下新低，更有超過1600萬人接到官方「風寒警告」（wind chill warning）。美國國家氣象局警告，寒流會持續到當地週六，氣溫可能跌到威脅生命的水平；氣象學家也指出，在風寒效應下，風寒指數（體感溫度）恐跌至攝氏零下79度。

    綜合外媒報導，美國國家氣象局指出，「這次風寒是緬因州北部和東部自1982年和1988年類似爆發以來從未見過的」，低於冰點的大風從白天開始不斷向東吹，造成緬因州多數地區創下1971年以來的最低紀錄，氣溫驟降到攝氏零下40度；而位於新罕布什爾州的華盛頓山也記錄到攝氏零下46度低溫，在每小時90英里的持續風速吹襲下，風寒指數甚至跌到攝氏零下79度，「民眾只要身處戶外10分鐘就會凍傷」。

    截至目前為止，紐約州大部分地區以及麻州、康州、羅德島州、新罕布什爾州、佛蒙特州和緬因州，當地政府都已發布了風寒警告，預計有約1600萬人受到影響；而在新英格蘭地區的波士頓（Boston）和伍斯特（Worcester），同時宣布週五停課，避免學童在戶外行走、通勤或上學過程中凍傷，波士頓市長則加碼宣布全市進入緊急狀態。

    另據報導指出，加拿大多數地區也受到寒流影響，蒙特婁和魁北克市氣溫一度在3日跌到攝氏零下25度以下，魁北克市多處滑雪場緊急關閉，當地的冬季嘉年華活動也全數延期。氣象部門也向加拿大東部多處發出極寒警告，預報當地4日的氣溫至少會跌至攝氏零下38度，提醒民眾盡量避免戶外活動。

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