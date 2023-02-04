鄰居用小蘇打粉通水管「害樓下廚房爆炸」 2童灼傷急送醫

9歲男童傷全身有多處灼傷，眼角膜也受損，未來恐難以恢復。（圖擷取自「馬來西亞中國報」推特）

2023/02/04 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞沙登近日1名2樓住戶近期發現家裡廚房水管堵塞，網路採購1包小蘇打粉疏通，不料導致1樓鄰居廚房水管堵塞後爆炸，具腐蝕性液體噴濺四處，造成9歲和7歲兄妹灼傷，緊急送醫，其中9歲男童除了全身多處灼傷，眼角膜也受損，未來恐難以恢復。

根據《中國報》報導，居住1樓的夫妻於上月31日晚間9時30分左右，忽然聽見廚房傳出一聲爆裂聲，並伴隨9歲兒子和7歲小女兒發出尖叫聲，夫妻2人即刻衝進查看，竟發現孩子2人皆有程度不一灼傷，緊急使用清水沖洗孩子身體後盡速送醫。

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當地醫院表示，9歲男童傷勢較為嚴重，包括額頭、頭部、肩膀、身體、手臂和大腿等多處達3度灼傷，且他的眼角膜受傷撕裂，未來視力恢復可能性僅有50％，仍住院治療中；7歲女童右大腿輕微灼傷，經治療後傷勢穩定，目前已獲准出院。

這名人妻返家細查發現廚房天花板的水管爆炸，因此推測是樓上鄰居惹禍，警方上門盤問2樓住戶時坦承，因為近期家裡的水管堵塞，曾網購1包小蘇打粉疏通水管。當地警方表示本案朝導致他人嚴重受傷、持有爆炸物等方向調查，持續偵辦中。

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