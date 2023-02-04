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    董座求愛被拒 翻臉提告求償6700萬台幣

    陳女拒絕K男的追求，竟被K男騷擾，她提起騷擾告訴，沒想到K男反過來向她求償。情侶示意圖，與本新聞無關。（情境照）

    陳女拒絕K男的追求，竟被K男騷擾，她提起騷擾告訴，沒想到K男反過來向她求償。情侶示意圖，與本新聞無關。（情境照）

    2023/02/04 10:00

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名男子對其追求的陳女（Nora Tan）提出300萬新加坡幣（約為新台幣6700萬）求償告訴，面對男子的積極追求攻勢，陳女強調兩人只是朋友，男子憤而威脅陳女將採取法律行動。陳女受脅迫後精神受創，甚至得去做心理諮商。

    綜合外媒報導，K.Kawshigan（K男）於「D1 Racing」無人機公司任職董事長，2016年認識陳女。K男對陳女非常感興趣，希望兩人能進展到男女朋友階段，不過陳女認為兩人只是「最親密的朋友」。K男不甘被陳女拒絕，不斷騷擾陳女，要求見面「溝通」，陳女忍無可忍，最終決定斷絕與K男繼續聯絡，並提起騷擾告訴。

    面對陳女的控訴，K男竟宣稱陳女斷聯導致「聲譽損害」，並造成他精神受創，變得抑鬱，向陳女求償300萬新加坡幣，K男另也提起告訴，指控陳女違反協議，拒絕改善兩人之間的關係。法官駁回第二項控訴，指出K男的控訴「明顯毫無根據」，濫用法律資源。

    K男愛不到就翻臉的誇張行徑，害的陳女一度無法承受龐大的心理壓力，曾參加18個月的心理諮商。

    法官認為，K男故意提起求償告訴的行為根本是「別有用心」，企圖使用法律資源繼續騷擾、施壓陳女，且法庭不可能淪為K男脅迫陳女的工具。目前陳女已獲法官判准的保護令，全案將在本月9日進行庭審。

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