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    中國辯稱氣球屬科研 美國防部強硬回應：就是偵察用途

    美國國防部新聞秘書萊德（Pat Ryder）舉行記者會。（法新社）

    美國國防部新聞秘書萊德（Pat Ryder）舉行記者會。（法新社）

    2023/02/04 09:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美方於當地時間2日指出，有一顆疑似中國的間諜氣球近日飛入美國領空，中國外交部則表示，該氣球是「民用性質」，用於科研任務，因不可抗力因素誤入美國，但美國國防部於當地時間3日回擊，強調這顆氣球就是偵察用途。

    中國外交部3日晚間發布聲明表示，出現於美國領空的氣球的確來自中國，但屬於民用性質，為氣象等科研任務。該氣球自身控制能力有限，且受西風帶影響，嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國表示遺憾。

    美國國防部新聞秘書萊德（Pat Ryder）當地時間3日舉行記者會，會中他首先提到，氣球持續向東移動，當前正越過美國大陸的中心上空，美方評估該氣球不會對地面造成軍事或人身威脅，並將繼續監控。

    有記者詢問，中國聲稱這只是一顆偏離航道的氣象氣球，為何五角大廈能確認這是一個偵察氣球？對此萊德強硬地說，美方知道中國的聲明，但事實上美方知道這是一顆偵察氣球，除此之外他不能說出更多細節，萊德強調，該氣球侵犯美國的領空並違反國際法，這是不可接受的，美國已經在多個層級對中國傳達此事。

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