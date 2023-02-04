為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美對烏克蘭增22億美元軍援 含新型長程精準火箭

    2023/02/04 05:06

    〔中央社〕美國國防部今天宣布，對烏克蘭新增22億美元軍援，內含新型火箭推進式精準炸彈，可將基輔對抗俄軍的範圍擴大近一倍。

    法新社報導，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）指出，新軍援案包括「陸射小直徑炸彈」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），這型炸彈射程可達150公里，可對距離前線很遠的俄軍據點和補給站構成威脅。

    賴德表示：「這將提供他們較長距離打擊能力…將使他們能夠進行保衛國家的行動，奪回他們的主權領土。」

    烏克蘭此前要求美國，提供較射程80公里的「海馬士」多管火箭系統（HIMARS）能夠打擊更遠距離的軍火武器。

    GLSDB可能增強烏軍戰力，能打擊俄羅斯佔領的頓巴斯（Donbas）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等地區，以及遭占據的克里米亞（Crimea）北部。

    這可能讓重要的俄軍供給線、軍火庫和空軍基地受到威脅。

    賴德說，他並不清楚烏克蘭要如何運用這些軍火武器。

    GLSDB由波音公司（Boeing）和紳寶集團（Saab）研製，是一種攜帶小型炸彈的滑翔火箭。

    紳寶表示，GLSDB能從任何角度擊中目標的一公尺內範圍。1120204

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播