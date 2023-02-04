批中國偵察氣球進美領空侵犯主權 布林肯訪中延期

2023/02/04 01:12

〔中央社〕美國國務院資深官員今天表示，鑒於中國高空偵察氣球進入美國領空，明顯侵犯美國主權與違反國際法，美國國務卿布林肯原訂週末訪中行程決定延期，待情勢允許再擇日出訪。

布林肯（Antony Blinken）原訂2月5日至6日首度以國務卿身分訪問中國，期間據報計劃與中國國家主席習近平會晤，卻因美國國防部2日晚間發現中國高空氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，而臨時延期。

請繼續往下閱讀...

美國國務院一名資深官員今天在電話簡報中說明，布林肯原訂今晚啟程前往中國，但五角大廈昨晚發現中國高空偵察氣球進入美國領空，為保護敏感情資，美方隨即採取行動，透過不同層級直接與中國政府溝通，並同時知會盟國此事。

這名官員表示，在與跨部會夥伴及美國國會協商後，決議國務卿目前不適宜訪中；布林肯今天上午親自告知中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，將延期訪中行程，但表示仍計劃待情勢允許後，儘早訪問中國。

針對中方宣稱氣球屬民用，官員強調，美方有看到北京「遺憾」聲明，但氣球進入美國領空明顯侵犯美國主權與違反國際法，「發生此事令人無法接受」。他也說，美方對自身評估有信心，暗示並未接受中方說法。

中國外交部3日晚間承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述前白宮幕僚、前中央情報局（CIA）人員強斯東（Christopher Johnstone）表示，他對美方因為氣球事件延後官員訪中感到意外，此舉反映拜登政府內部對美中關係走向的「悲觀情緒」（gloomy mood）。

中央情報局前幕僚長菲佛（Larry Pfeiffer）受訪指出，若布林肯仍按原計畫訪中，等於是「獎賞中國惡劣行徑」，也恐被共和黨人「生吞活剝」。（編輯：徐睿承）1120204

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法