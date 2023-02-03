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    跌破眼鏡！美1月就業暴增51.7萬份 失業率創53年低點

    美國就業市場遠較預期火熱，使美股期貨大跌。（路透）

    美國就業市場遠較預期火熱，使美股期貨大跌。（路透）

    2023/02/03 22:04

    〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管聯準會（Fed）升高借貸成本，但美國勞動市場遠較預期火熱，美國勞工部昨數據顯示，今年1月新增工作從去年12月的22.3萬份意外暴增51.7萬份，大幅高於道瓊預期的18.7萬份，終結連跌5個月的走勢，失業率則從去年12月的3.5%進一步下滑至3.4%，不僅高於預期的3.6%，也創下53年最低紀錄，該數據恐使Fed維持其升息模式。

    CNBC報導，美國就業狀況以令人驚訝的強勁開始2023年，新增非農就業創2022年7月以來最高幅度，勞動參與率也升至62.4%。包含怯志工作者（discouraged worker，找不到合適工作而停止求職者）以及兼職勞工的就業不足率則小幅上升至6.6%。ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）說，「金就業報告簡直是好到難以置信」。

    範圍廣泛的產業呈現就業成長現象，其中休閒與餐旅新增12.8萬份，專業與商業服務新增8.2萬份，政府部門7.4萬份、醫療照護5.8萬份、營建新增2.5萬份工作。

    在該就業數據出爐後，道瓊早盤跌逾140點、標普500與那斯達克分別下挫0.7%、0.88%。

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