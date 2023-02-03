41年來首例！英男持十字弩企圖殺害英女王 今認犯下叛國罪

英國一名男子2021年手持十字弓擅闖溫莎城堡，試圖殺害英國女王伊麗莎白二世遭逮捕，今（3）日他承認犯下叛國罪，為英國自1981年以來首起叛國罪。圖為該男子畫像。（美聯社）

2023/02/03 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子2021年耶誕節時，手持十字弓擅闖溫莎城堡，試圖殺害英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）遭到逮捕，今（3）日他承認犯下叛國罪，為英國自1981年以來首起叛國罪。

英國廣播公司《BBC》今日報導，2021年耶誕節時，手持十字弓闖入溫莎城堡，試圖殺害英國女王伊莉莎白二世的男子柴爾（Jaswant Singh Chail）承認犯下叛國罪，成為自1981年以來英國首個被判處叛國罪的人。

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2021年耶誕節時，溫莎城堡（Windsor Castle）的英國皇家衛隊成員發現帶著面具、手持十字弩的柴爾，衛隊成員向他詢問是否需要協助時，柴爾直接表示「我是來此殺害女王」。

柴爾在進入溫莎城堡前曾拍影片表示，他的行動是為1919年英屬印度札連瓦拉園屠殺中死難者的報復。該事件是英軍部隊在印度北部城市阿姆利則（Amritsar）向印度人開槍而引發的屠殺事件，英屬印度政府稱有379人死亡，印度國民大會黨則表示約1000人死亡。

柴爾被逮捕後，被關押於英國精神病院布羅德摩醫院（Broadmoor Hospital），2022年則透過視訊出庭，對倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates' Court）應訊。

2021年耶誕節時，溫莎城堡的英國皇家衛隊成員發現帶著面具，手持十字弩的柴爾，衛隊成員向他詢問是否需要協助時，柴爾直接表示「我是來此殺害女王」。（美聯社）

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