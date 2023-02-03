軍情動態》南韓將試射「玄武-5」飛彈 打造新戰略對抗北韓

圖為2022年10月1日南韓軍方在國軍日紀念活動上公佈的高威力「玄武」系列飛彈發射影片，影片中因該飛彈重量較大，因此以「冷發射」方式彈射後點火發射升空。（圖片擷取自韓聯社）

2023/02/03 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕根據軍聞網站「MilitaryLeak」及韓聯社報導，南韓國防科學研究所（Agency for Defense Development，ADD）本週末將在首爾西南150公里的泰安安興試驗場試射名為「玄武-5」（Hyunmoo-5）的飛彈，加強嚇阻北韓日益增長的核飛彈威脅。據了解，該飛彈能夠攜帶重達8-9噸的重型彈頭，推力達75噸，到達目標上空後能以10馬赫的速度下降。南韓軍方為此次試射已發佈3至4天廣達約300公里水域的區域航行警告。

這款飛彈的最大射程仍未知，但消息人士稱，它可能能飛行3000公里或更遠的中程飛彈覆蓋距離。該飛彈預計將成為北韓大規模懲罰和報復行動（KMPR）的核心，該行動計劃目的在一場重大衝突中削弱北韓領導層的能力，是「韓國型三軸體系」的一部分，由「擊殺鏈系統」、「韓國型飛彈防禦系統」（KAMD）、「大規模打擊報復作戰計畫」（KMPR）組成。

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根據中共人民網指出，2009年北韓進行第二次核試驗並發射「光明星2」衛星，為應對北韓飛彈威脅，韓國軍方首次提出「三軸體系」概念。其核心是構建用於懲戒報復的陸、海、空精確打擊武器平台，重點發展彈道飛彈和巡航飛彈、隱形飛機和無人機，以及水下攻擊型核潛艇。在2016年北韓進行第六次核試驗後，韓國軍方正式提出以打擊北韓最高指揮部為目標的「大規模懲戒報復作戰」概念，在「玄武」系列飛彈體系的基礎上增加了組建「斬首特種部隊」的內容。至此，「韓國型三軸作戰體系」正式出爐，形成集打擊、防御和威懾功能於一體。

2017年5月文在寅政府上台后，一方面主張加強與北韓交流合作，重啟南北對話；另一方面要求韓國軍方加快部署「韓國型三軸作戰體系」。文在寅在多個場合表示，將在任期內不遺余力地推進「韓國型三軸作戰體系」的建立，要求國防部加快制定詳細的計劃，以確保有效應對北韓核導威脅，進而推進韓國國防體制改革。

按照南韓軍方的想定，在掌握北韓發動飛彈襲擊跡象時，南韓軍將首先啟動「擊殺鏈」系統，打擊北韓彈道飛彈發射設施；發現飛彈來襲時，啟用「韓國型飛彈防御系統」實施攔截；出現北韓核武攻擊前兆等嚴重威脅時，實施「大規模懲戒報復作戰」，對北韓最高指揮部實施斬首和清除行動。「擊殺鏈」全程作戰時間30分鐘，要求1分鐘內探測發現北韓核導設施、1分鐘內識別目標坐標、3分鐘內選定攻擊武器並下達攻擊命令、25分鐘內完成目標攻擊任務。

而近期北韓在跨年及元旦兩天接連試射彈道飛彈，領導人金正恩還下令要在新的一年「成倍增加」核彈數量。為因應北韓的核武器和飛彈威脅，南韓軍方2日緊急成立「核武器-大規模殺傷性武器應對本部」（「核大本部」）。軍方計劃以「核大本部」為主體，最早於明年建立「韓國型三軸體系」戰略司令部，打造新型作戰力量和聯合作戰體系。

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