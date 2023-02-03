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    聯絡家人也不行！美媒：四川藏人慘遭「通訊管制」

    印度的流亡藏人去年12月公開抗議中國國家主席習近平暴政統治。（美聯社檔案照）

    印度的流亡藏人去年12月公開抗議中國國家主席習近平暴政統治。（美聯社檔案照）

    2023/02/03 17:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）2日引述消息披露，中國政府已對四川省甘孜藏族自治州爐霍縣的居民實施「通訊管制」，禁止當地人與外界聯繫，以強行壓制當地藏人長期反抗。

    據報導，中方長年壓迫境內藏人宗教自由，2021年起更陸續拆除爐霍縣的大型佛像，激發當地人更強烈的對抗。消息人士向RFA透露，「從今年1月開始，爐霍縣地方政府開始警告當地藏人勿與外界聯繫。他們的手機會被任意搜查，被限制與外界進行任何形式的資訊交流，甚至不被允許聯繫親人或寄送金錢。」

    總部設於倫敦的西藏人權組織「自由西藏」 （Free Tibet）及旗下研究機構「西藏觀察」（Tibet Watch）1月間發布一份報告指控，中國當局升級對爐霍縣藏人的壓迫，拆毀重要的宗教建築物，犯下許多嚴重的侵犯人權事例。

    另一名藏人透露，在中共2021年10月指派王東升出任爐霍縣縣委書記後，當地藏人的遭遇就雪上加霜，愈來愈多通訊管制等維安措施，而且僧院裡有權力的人士都被迫接受「再教育」課程。

    自2008年起，爐霍縣民就持續起身反抗政府，但也遭到強力掃蕩，包括2009及2012年發生的大規模鎮壓行動。

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