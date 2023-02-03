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    已隔12年 南韓總統可能4月赴美進行國是訪問

    南韓外交消息人士透露，南韓總統尹錫悅（見圖）可能在今年上半年赴美進行國是訪問，如屬實將為南韓總統時隔12年再度踏上美國。（歐新社）

    南韓外交消息人士透露，南韓總統尹錫悅（見圖）可能在今年上半年赴美進行國是訪問，如屬實將為南韓總統時隔12年再度踏上美國。（歐新社）

    2023/02/03 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀近日剛離開首爾，美國與南韓2日舉行聯合空中演習，展現力抗北韓威脅的態勢，據南韓外交消息人士透露，南韓總統尹錫悅有望在今年上半年赴美進行國是訪問，如屬實將為南韓總統時隔12年再度踏上美國，屆時尹錫悅是否能在美國會發表演說引起外界矚目。

    根據《韓聯社》報導，引述自外交人士今透露，南韓與美國正在商討推進尹錫悅訪美國計畫，如消息屬實，此將成為南韓總統時隔12年再度踏上美國進行國是訪問，因此有觀點認為，在韓美同盟70週年之際，展現美國、南韓尋求雙邊擴大且密切合作關係相當重要，據推測時間將訂在4月左右。

    據悉，李明博2011年訪美是距今最近1次南韓總統赴美進行國是訪問。

    消息人士稱，目前韓美雙方還在協商，不排除以正式訪問（official visit）或工作訪問（working visit）形式訪美。此外，尹錫悅是否會在美國國會發表演說也引發外界關心，迄今南韓歷屆總統曾6度對美進行國是訪問，其中有5次安排在國會發表演說。

    與此同時，韓國總統辦公室官員回應，雙邊正在商討訪美相關事項，目前尚未做出任何決定。報導稱，本月1日起赴美訪問的南韓外交部長朴振有可能與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對此討論。

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