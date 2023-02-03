軍情動態》巴西海軍計畫擊沉退役航艦 艦上殘存石棉恐造成海洋汙染

圖為巴西海海軍退役航母聖保羅號。（圖片擷取自推特@CavasShips）

2023/02/03 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕巴西海軍計畫將除役航空母艦「聖保羅號」（NAe São Paulo）擊沉在巴西專屬經濟區離岸約350公里的水域。根據多家外媒報導指出，海軍原計劃於週三在海上擊沉這艘航艦，但檢察官試圖阻止這艘航艦在巴西水域被擊沉，理由是它造成的環境威脅，包括用於船內鑲板的數噸石棉。不過，一名聯邦法官駁回了他們的禁令請求，理由是海軍已經權衡了環境影響與其他因素。

根據軍事網站「THE WARZONE」報導，截至1月13日止，該艦在巴西東北部伯南布哥州的主要港口之一蘇阿佩被拖行20浬，當時進行了技術檢查。專家確定這艘軍艦的狀況比預期的更糟，包括「與四個月前進行的檢查相比，船體出現了新的裂口，進水水位增加，並且出現腐蝕」。

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該艦前身是法國福煦號航空母艦（Foch），其命運非常曲折，巴西在獲得這艘航艦並且使用後，2017年巴西宣布聖保羅號退役，2021年將它當作廢品賣給土耳其一家造船廠，計劃進行拆解回收。最初計畫該艦在去年8月從里約熱內盧啟程，被拖往土耳其，但還沒進入地中海，土耳其就取消它的靠港許可，稱巴西無法證明聖保羅號不含石綿，這家公司也就此放棄聖保羅號。聖保羅號於是被掉頭拖回巴西。

然而，當聖保羅號9月返抵巴西水域時，巴西的港口也拒絕讓其停靠。巴西海軍表示，因為船正在進水，有沉沒的風險，威脅其他船隻和沿海野生動物的安全，聖保羅號就此在海上漂浮5個月。而無論用什麼方法擊沉航艦，船上的石棉仍存在爭議。據《聖保羅頁報》報導，巴西環境部長Marina Silva因為船上的石綿，向來反對擊沉聖保羅號。航艦的命運完全由海軍決定，也使情況變得更加複雜，因為魯拉政府正在調查參與襲擊巴西國會總統府的軍人，不願與軍方再有爭執。

據巴西海軍稱，早在1990年代，就從船上清除了大約55噸石棉。而後續在上方甲板的船壁上發現了剩餘的石棉。海軍聲明稱「鑑於其不斷惡化的漂浮狀況和失控沉沒的必然性，除了拋棄船體並有計劃地沉沒之外，別無選擇」。

這艘航空母艦最初於1963年在法國海軍服役，排水量24,200噸，直到2000年被巴西僅以1200萬美元購入，並被命名為「聖保羅號」，用於取代英製的米納斯吉拉斯號。巴西海軍接艦後，2004年蒸汽彈射器系統發生爆炸，導致一名水手喪生，於2005、2010年兩度進塢進行改造與修繕，但其艦況仍舊不佳；巴西原本計畫再進行一次大規模修繕與現代化工程，但在2012年又發生大火。

在2014年12月，巴西海軍宣佈聖保羅號將服役至2039年，屆時本艦艦齡將超過80歲。但其實聖保羅號已嚴重老化，雷達通訊上已經無法滿足巴西海軍的需要，甚至在每次升級三個月後，就要進行一段時間的修理和維護，而其艦載機A-4天鷹式攻擊機早已不堪使用。

巴西海軍堅持擊沉的決策，強調這艘航空母艦未來沉睡之處，並未相鄰任何保育海域，更不會影響任何海底電纜或通訊，是當前最妥善的處置方式。

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