日本爆多處露天溫泉遭偷拍 累計逾萬名女性受害

日本「偷拍集團」引誘女性至露天溫泉進行偷拍。示意圖。（法新社）

2023/02/03 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣警方於2月1日公布一起震驚日本社會的「偷拍集團案」，利用話術引誘女子至露天溫泉，在她們毫無防備之下進行偷拍，目前至少已有16人涉案，受害者至少超過1萬人。

綜合日媒報導，據警方調查，偷拍集團的主嫌為50歲齋藤果林，原先因非法持開山鐮刀，違反《槍刀法》遭逮捕，齋藤則辯稱是為「割除阻擋偷拍的樹枝」，警方驚覺有異，於是擴大調查。警方發現，齋藤從30年前就已開始偷拍，地點超過100個地方，有超過1萬人受害。

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警方表示，該偷拍集團的成員跨及各個領域，包含公務員、醫師，甚至是公安情報員，其他涉案人員也陸續在上月底遭逮捕。

警方透露，齋藤早已是偷拍慣犯，且犯行相當變態，曾組織「偷拍同好會」、「溫泉旅遊團」，故意引誘女性友人前去泡溫泉，趁機下藥性侵並偷拍，最後以「特別企劃」、「睡美人」等代號放至網路上互相「鑑賞」及販售，行為十分險惡，有許多受害女性發現自己被偷拍的影像而報案。

針對此事，日本露天溫泉業者也在溫泉區、旅館內安裝防偷窺設備，防止有心人士拍攝。「做好了防範措施，希望大家能安心享受露天浴池。」

50歲齋藤果林為偷拍集團主嫌，偷拍地點超過100個地方。（圖翻攝自週刊文春）

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