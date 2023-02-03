軍武新知》美國空軍啟動新型匿蹤加油機計劃 預計2040年交付

圖為美軍現役KC-46空中加油機。（圖片擷取自美國政府責任署GAO）

2023/02/03 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍正在尋求下一代空中加油系統（NGAS），根據軍聞雜誌網站「Air & Space Forces Magazine」2月2日報導，這是一個匿蹤加油機項目，目標在於2040年左右交付第一架飛機，並在1月31日向工業界發出資訊公告。

新型加油機將能在爭議空域中生存，但該項目對有關其尺寸和重量、起飛、著陸、爬升、巡航等任務性能的想法仍持開放態度，並且美國空軍徵詢是否可以使用「區域或臨時機場或其他非傳統基地」，以及「傳統軍事承包商與非軍事承包商進行合作」。還必須解決它們將如何支持無人機系統並解決在2040年時的預期威脅。

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提案者需要就如何應對飛機的網路威脅提出自己的想法，並估算提出的任何新技術的「高成本影響」。該計劃將利用數字建模和模擬技術，任何提案都必須使用模組化的開放系統架構，並預計擴大供應商基礎，以增加競爭並避免壟斷。附件內容還提到，要在2032年前達到技術規範等級6的水平以消除其他風險，也就是模型或原型系統已在相關環境中進行測試。

根據美國標案網站SAM.gov上的公告，空軍邀請承包商提交有關NGAS的意見，這些意見將在10月份對去年8月時啟動KC-Z、KC-Y及KC-X三組方案進行分析。此資訊公告代表KC-Z的項目正式啟動。KC-X計劃為現在正在採購的KC-46；KC-Y為設計KC-46升級版的過渡計畫；KC-Z則是計畫新的下一代空中加油系統（AAR FoS），空軍現在將KC-Z稱為NGAS。

在去年6月22日，美國空軍在美國標案網站SAM.gov公告「先進空中加油系統系列」（AAR FoS）計劃的徵詢。這是一個雙軌計劃，目的在尋求KC-46的後續產品，具有通信節點和先進導航系統等額外功能，同時單獨追求一種先進的加油機，具有在敵方領空附近作戰的生存能力。NGAS現在被定義為第二條路線。

雖然KC-46加油機符合美軍的成本要求，但在測試及驗收時就碰上許多問題，導致交付延後，使用後又發現多個技術缺陷，KC-46A因此有如帶病服役。為此，洛克希德馬丁將與空中巴士合作爭取KC-Y標案，以A330 MRTT加油運輸機為基礎，打造LMXT戰略加油機，與波音KC-46A改良型對抗。

共和黨對2023財年國防預算的提案要求空軍的KC-Y加油機必須是公開標案，否則禁止啟動KC-Y的標案。這樣能讓洛馬與Airbus合作的LMXT先進加油機與波音KC-46一同競標。雖然沒有進入最終階段，但共和黨議員表示今年將再次嘗試。空軍部長Frank Kendall在1月11日的外交關係委員會網絡研討會上則表示，中國構成的威脅正在驅使空軍遠離傳統的加油機，他認為改進的KC-46可能是滿足過渡加油機要求的解決方案，仍然維持淡化競爭的想法。

圖為洛克希德馬丁與空中巴士合作推出用以競爭KC-Y標案的LMTX戰略加油機。（圖片擷取自洛克希德馬丁公司官網）

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