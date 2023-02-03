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    中共大外宣真的有效嗎？學者曝研究驚人發現

    中國政府在世界各地「大外宣」，圖為塞爾維亞一處道路上的中國宣傳標語。（路透）

    中國政府在世界各地「大外宣」，圖為塞爾維亞一處道路上的中國宣傳標語。（路透）

    2023/02/03 10:01

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣社會不時出現親中言論，不少人因此憂心訊息接收者會喪失獨立思考能力，對於中共大外宣是否真的有效果，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書分享一項跨國研究及其驚人研究結果。

    沈榮欽在臉書以「中國共產黨的大外宣有效嗎？」為題撰文，表示問題在於「人們會因為生活在資訊充足的社會而免於外國政府文宣的影響嗎？人們會因為生活在民主社會而不可能受到外國文宣影響去支持專制政權嗎？」

    他舉出最近耶魯與哈佛等校學者做的一項跨國研究，他們比較中國與美國政府的對外宣傳，前者宣揚專制體制，後者宣揚民主體制，並以跨越6大洲19個國家為研究樣本，結果發現當受測者接觸到中國大外宣後，不少人真的相信中共能帶來經濟成長以及社會穩定。

    沈榮欽分享研究結果，稱無論富國或窮國、民主國家或獨裁國家，平均而言，接受到中共大外宣後，相信中國獨裁模式優於美國民主模式的比率，從16%增加到54%，尤其在非洲和拉美特別有效，相較之下，美國政府大外宣影響人們增加對美國的民主與經濟體制的效果則要小得多。

    沈榮欽表示，從這個角度而言，中共大外宣，「從經常接受中國資訊的名嘴與自承每日與中共官員通話討論新聞的台灣部分媒體，即使完全不考慮金錢的效力，僅僅透過吸收與宣揚資訊，也對台灣的閱聽觀眾產生影響。」

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