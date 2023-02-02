反年改示威 法國財長有信心：改革將獲得多數支持

法國總統馬克宏第2任期關於「年金制度改革」主要政策之一，就是將最低退休年齡提高2年至64歲，然而該法案遭到許多人反對。（彭博）

2023/02/02 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕反對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）年金制度改革的聲浪與日俱增，而法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，他相信政府將在議會通過該法案，而不會訴諸具爭議性「憲法措施」來避開投票。

綜合媒體報導，法國總統馬克宏第2任期關於「年金制度改革」主要政策之一，就是將最低退休年齡提高2年至64歲，然而該法案遭到許多人反對，這讓多方懷疑，執政黨在國民議會中失去絕對多數後，馬克宏能否獲得保守派共和黨的選票支持。

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報導也指出，若共和黨並不支持，法國政府將不得不使用憲法「強制通過法案」機制，讓法國總理繞過國民議會對法案的討論與投票，直接讓法案通過，此舉無疑會激起反對者的不滿，也可能讓反對者試圖透過「不信任投票」反制。

法國財政部長勒梅爾今（2）日稱，「我相信共和黨將投票支持這項改革，我們將獲得多數席位」，他補充在議會中爭取多數席位得以替改革提供政治合法性。

法國社會事務委員會目前正在針對年金制度改革的7000多項修正案進行辯論，並在下週提交國民議會審議。勒梅爾則說，只要能在2030年前消除年金制度的赤字，那麼議會中仍有談判和討論的空間。

反對法國總統馬克宏年金制度改革的聲浪與日俱增，而法國財政部長勒梅爾表示，他相信政府將在議會通過該法案，而不會訴諸具爭議性「憲法措施」來避開投票。（彭博）

反對法國總統馬克宏年金制度改革的聲浪與日俱增，而法國財政部長勒梅爾表示，他相信政府將在議會通過該法案，而不會訴諸具爭議性「憲法措施」來避開投票。（彭博）

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