歐盟執委會主席力挺烏克蘭 馮德萊恩4度造訪基輔

2023/02/02 18:57

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)今(2)日與部分歐盟官員再度造訪烏克蘭首都基輔(Kyiv),這也是她在烏俄全面爆發戰事以來第4度踏上基輔。

《法新社》報導,馮德萊恩在推特(Twitter)表示,「很高興回到基輔,自從俄羅斯入侵以來,我第4次來到這裡。我們現身於此是為了展現歐盟一如既往的堅定支持烏克蘭,並深化我們的支援與合作事宜。」

報導指出,本次與馮德萊恩同行的還有歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)。

烏克蘭去年6月獲得歐盟候選國地位,而明日歐盟與烏克蘭政府將一同舉辦「歐盟-烏克蘭高峰會」(EU-Ukraine summit)。

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG