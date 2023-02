「中國打過來了？」 他莫名收到外國朋友關心 一查「元兇」竟是...

2023/02/02 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕近期有關台海局勢的假消息頻傳,英國第二大報章媒體《每日郵報》(Daily Mail)昨(2/1)以「台灣遭入侵警報」為題報導,稱中國派出數十架戰機和軍艦逾越台海中線,讓不少外國網友相當擔心台灣狀況。

旅居台灣的美國籍政治評論員戴利(Chason Dailey)今天(2日)在推特發文表示,自己一早收到朋友突然傳來的訊息,關心他在台灣是否安全,戴利聽完只覺得納悶,而後找到《每日郵報》在本週三的報導,這才知道朋友為何「突如其來的關心」。

請繼續往下閱讀...

《每日郵報》1日以「台灣遭入侵警報:島上緊急出動戰機,海軍艦艇進入待命狀態,並啟動防空系統應對34架中國戰機和9艘軍艦-正如北約一直以來警告的危險情況」為題報導,稱北京昨已指示其海空軍執行「重大行動」,這是台海緊張局勢最新一次升級,「此前中國在台灣領空附近進行了數週的軍事演習,導致台北及美國盟友對潛在的封鎖或直接攻擊保持警惕。」接下來的報導內容都是在介紹兩岸關係淵源與各界對台海局勢的反應。

雖然該報導通篇未指台灣已遭攻擊,但聳動標題讓不少外國網友誤會。戴利在推文中調侃:「回應那些好奇台灣狀況如何的人......我今天起得很早,喝了咖啡,然後騎車去上班。之後我又在超商買了2顆茶葉蛋、烤地瓜和拿鐵,還是用超商禮品卡全額支付的喔!現在人在辦公室,喔對了,今天是個不錯的一天。」

Living in Taiwan in 2023 means this is a common conversation with friends and loved ones abroad pic.twitter.com/BqDf1ZYiFl