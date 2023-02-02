日本首相岸田表態「反同婚」：破壞日本家庭社會價值觀

日本首相岸田文雄（見圖）昨日於日本眾議院預算委員會表示，對於是否通過同性婚姻合法，是須「極其謹慎」討論的議題。（彭博）

2023/02/02 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄昨（1）日於日本眾議院預算委員會表示，對於是否通過同性婚姻合法，是須「極其謹慎」討論的議題。日本今年身為七大工業國組織（G7）輪值主席國，也是7國中唯一未通過同性婚姻合法的國家，其立場備受關注。

綜合媒體報導，岸田文雄指出，若家庭婚姻制度改變將會深深影響全日本國民，須經過嚴謹討論，至於岸田文雄本人的立場，他持「反對」意見，岸田文雄進一步補充，同性婚姻合法，會破壞日本人對於家庭還有社會等的相關價值觀。岸田文雄強調，應確實考量整體社會氛圍的接受度。

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據報導，岸田文雄及其所屬「自由民主黨」立場偏向保守，持續受年長選民強烈支持，一般來說年長族群對於LGBTQ（非異性戀）族群的接受度並不高。

另一方面，日本最大在野黨「立憲民主黨」則是支持同性婚姻合法化，立憲民主黨也呼籲執政黨，應更重視希望通過同性婚姻族群的意見。

報導指出，包括東京在內，許多地方政府試圖通過提供「伴侶關係登記系統」以示支持，然而這並不具法律效力，同性夫妻依舊面臨關係沒有相關法律認可與保障的問題。日本婚姻平權團體也為此與法院進行多年的奮鬥，迄今為止的結果仍喜憂參半。

此外，預計今年5月於廣島舉行的G7峰會。在這7國中，日本是唯一未通過同性婚姻合法的國家，有商業團體直言，這將讓日本在吸引全球人才時處於劣勢地位。

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