他上Google地圖尋已故奶奶 鼻酸見14年前「提塑膠袋」身影

新加坡網友在Google地圖上回溯已故奶奶的身影。（圖翻攝自@Retroridersg）

2023/02/02 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名新加坡網友近日在社群平台上分享一段影片，內容為當自己思念已故的奶奶時，就會開啟Google地圖，回溯奶奶14年前被拍下的身影，網友看了都很鼻酸。

據中媒報導，一名來自新加坡的男網友上月28日在TikTok分享一段影片，他透過螢幕錄影，開啟Google地圖的街景模式後，至列表搜尋2009年2月的後港（Hougang）某街道照片，當時有2名婦女站在紅綠燈下方，其中一名身穿紫色上衣、手提塑膠袋的老人家，就是原PO心愛的奶奶。

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這名網友受訪時表示，自己從小被奶奶一手拉拔長大，當放學後，奶奶都會準備午餐、煮晚飯。週末時，也會陪奶奶去菜市場買菜、一起吃早餐或看電視劇，祖孫之間無話不談。奶奶最後因癌症病逝，當他感到思念時，就會至Google地圖上尋找已故奶奶的身影。

影片曝光後，引起許多網友熱議，其中有網友分享自己也曾在地圖上發現已故爺爺的身影，而且照片都是在他最喜歡的地方。另外也有網友感嘆，「從系統換照片後，已找不到當時拍到已故爺爺的照片了。」

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