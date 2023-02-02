為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    他上Google地圖尋已故奶奶 鼻酸見14年前「提塑膠袋」身影

    新加坡網友在Google地圖上回溯已故奶奶的身影。（圖翻攝自@Retroridersg）

    新加坡網友在Google地圖上回溯已故奶奶的身影。（圖翻攝自@Retroridersg）

    2023/02/02 15:29

    〔即時新聞／綜合報導〕一名新加坡網友近日在社群平台上分享一段影片，內容為當自己思念已故的奶奶時，就會開啟Google地圖，回溯奶奶14年前被拍下的身影，網友看了都很鼻酸。

    據中媒報導，一名來自新加坡的男網友上月28日在TikTok分享一段影片，他透過螢幕錄影，開啟Google地圖的街景模式後，至列表搜尋2009年2月的後港（Hougang）某街道照片，當時有2名婦女站在紅綠燈下方，其中一名身穿紫色上衣、手提塑膠袋的老人家，就是原PO心愛的奶奶。

    這名網友受訪時表示，自己從小被奶奶一手拉拔長大，當放學後，奶奶都會準備午餐、煮晚飯。週末時，也會陪奶奶去菜市場買菜、一起吃早餐或看電視劇，祖孫之間無話不談。奶奶最後因癌症病逝，當他感到思念時，就會至Google地圖上尋找已故奶奶的身影。

    影片曝光後，引起許多網友熱議，其中有網友分享自己也曾在地圖上發現已故爺爺的身影，而且照片都是在他最喜歡的地方。另外也有網友感嘆，「從系統換照片後，已找不到當時拍到已故爺爺的照片了。」

    @retroridersg Every Chinese new year whenever I miss my late grandma, I would come to google map and she will be there. miss you grandma. #fyp #foryoupage #coldplayyellow #cny2023 #grandma ♬ original sound - Lariexxx

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    慎入！廁所盤據「巨大黃蜂巢」 滅蟲專家：沒看過這麼大的
    2023/02/01 10:33

    慎入！廁所盤據「巨大黃蜂巢」 滅蟲專家：沒看過這麼大的
    資安疑慮不斷 TikTok執行長將出席美國會澄清
    2023/01/31 16:05

    資安疑慮不斷 TikTok執行長將出席美國會澄清

    SWAG公布2022觀看統計 這幾個數據都破億！
    協助考生作弊 新加坡補習班校長潛逃遭通緝
    2023/01/28 13:44

    協助考生作弊 新加坡補習班校長潛逃遭通緝
    轉移陣地？傳字節跳動將在新加坡投資數10億美元
    2020/09/11 13:39

    轉移陣地？傳字節跳動將在新加坡投資數10億美元

    不靠醫美也能有名模腿 引網瘋搶！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播