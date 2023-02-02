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    六根不淨！泰國和尚叫外送茶到寺內 結果遭詐2萬7000元

    泰國一名和尚私下偷叫「外送茶」到寺裡，結果付了錢，應召妹卻沒有現身，礙於身分，和尚不敢報警或張揚，結果事蹟仍然敗露。（翻攝臉書）

    泰國一名和尚私下偷叫「外送茶」到寺裡，結果付了錢，應召妹卻沒有現身，礙於身分，和尚不敢報警或張揚，結果事蹟仍然敗露。（翻攝臉書）

    2023/02/02 14:35

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名和尚平日相當文靜，同儕認為他相當勤學，殊不知這名和尚竟私下偷叫「外送茶」到寺裡，結果付了錢，應召妹卻沒有現身，礙於身分，和尚不敢報警或張揚，結果事蹟仍然敗露。

    綜合外媒報導，這名泰國曼谷華南蓬（Hua Lamphong）附近的一所名寺的和尚，平日相當文靜，在同儕的眼裡，他勤奮向學，喜歡看書，也喜歡打坐，在寺裡生活至少有5、6年的時間；不過，知人知面不知心，這名和尚六根不淨，私底下動了叫「外送茶」到寺裡的念頭，而且還付諸行動。

    這名和尚與應召妹的聊天紀錄曝光，對話中可以見到，應召妹傳了幾張性感照，並向和尚討要車資與應召費共3萬泰銖（約新台幣2萬7000元），要他事先匯款；和尚依言付錢，結果應召妹捲款消失，遭到詐騙的和尚不敢聲張，孰料最後還是紙包不住火，事情被人曝光於網路上，爆料者還稱聊天紀錄有10頁，輿論譁然。

    泰國國家佛教辦公室已出面證實，確實有這起買春詐騙案，當事和尚自行離開原本的寺廟，他的同儕則認為當事人應該是受到誘惑才上當，仍舊組成調查小組想釐清此案。

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