相隔30年重啟索羅門群島大使館 美展現重返印太決心

美國時隔30年在索羅門群島開設大使館，加強太平洋地區外交，對抗中國日漸膨脹的野心。（美聯社）

2023/02/02 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國宣佈時隔30年在索羅門群島（Solomon Islands）開設大使館，加強太平洋地區的外交關係，對抗中國在該地區日漸膨脹的野心。

綜合外媒報導，美國國務卿布林肯今（2日）發表聲明，將重建位於索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）的大使館。布林肯強調：「這象徵美國對索羅門群島人民的承諾，幫助我們重返印太、確立新的合作關係」。

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美國於冷戰結束後，1993年關閉了其在索羅門群島的使館，導致美國外交受挫、影響力式微。事實上，去年4月索羅門群島與中國簽署秘密安全協定前，華盛頓早已對外表示，有意在2022年重啟荷尼阿拉的外交業務。

索羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）和中國去年起草的秘密協定，引發西方國家擔憂，認為該國可能為中國提供太平洋上重要的戰略立足點。布林肯今在記者會上表示，大使館重新開放「建立在美國努力向整個區域派遣更多外交人員，並和我們的太平洋鄰國展開密切連繫的方針之上」。

2019年索羅門群島宣佈終結與中華民國自1983年締結的邦交，但根據外媒報導，如今索國民眾對中國的財大氣粗非常反感，失望情緒正快速發酵。南加州大學教授黃韻琪（Audrey Wong）表示，中國外交政策遠沒有人們想像中那麼成功，中方認為銀彈是實現其野心更快、更有效的方式，實情卻是缺乏成效、甚至引發強烈反彈。

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