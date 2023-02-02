軍情動態》南韓明試射「怪獸飛彈」 可摧毀平壤「金正恩碉堡」

南韓明日將在忠清南道的安興試驗場試射被稱為「怪獸飛彈」的「玄武-5」高威力彈道重型飛彈。圖為「玄武-2」發射畫面。示意圖。（美聯社）

2023/02/02 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕因應北韓近日升高的核武與飛彈威脅，南韓與美國軍方昨日舉行聯合空中演習，南韓國防科學研究所（Agency for Defense Development，ADD）本月3日將在忠清南道的安興試驗場試射被稱為「怪獸飛彈」的「玄武-5」高威力彈道重型飛彈。

綜合外媒報導，雖然目前南韓軍方並未透露飛彈名稱、細節與諸元，但《韓聯社》聲稱

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3日試射的飛彈是「玄武」系列最新型、威力最大飛彈的「玄武-5」，報導稱該飛彈最大射程可達3000公里、彈頭最大重量達8至9噸，屬於高重量設計，有「鑽地彈」的設計，能摧毀位於北韓平壤總統府地下100公尺的「金正恩碉堡」。

「玄武-5」於2022年10月1日「國軍日」74週年的影片中被揭露，不同於「玄武」系列飛彈的「熱發射」模式，「玄武-5」是「冷發射」模式，利用發射台彈射飛彈至空中30公尺處，接著啟動推進系統，因為該飛彈彈頭非常重，推進系統也會變得強力，如果採用「熱發射」模式可能會發生意外，因此才改成「冷發射」模式。

為了這次試射活動，南韓軍方已發布航行警告，區域涵蓋安興試驗場附近至西部海域西南方向半徑約300公里以內的海域；管制時間長達3至4天。

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