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    美國20年來首度公開槍枝報告 多數用於犯罪現場槍枝皆為合法

    美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）公布最新報告，指出使用於犯罪現場的槍枝都是從合法管道取得，但非法槍枝的數量也正在增加當中。圖為ATF局長德特爾巴赫。（美聯社）

    美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）公布最新報告，指出使用於犯罪現場的槍枝都是從合法管道取得，但非法槍枝的數量也正在增加當中。圖為ATF局長德特爾巴赫。（美聯社）

    2023/02/02 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州日前頻傳大型槍擊案，美國國內槍枝管制問題重新浮上檯面。根據過去20多年來首次公開的聯邦政府報告，多數用來犯罪的槍枝皆從合法管道取得；另也有未標序號的「幽靈槍枝」越來越常出現在美國各地犯罪現場。

    根據《美聯社》報導，美國總檢察長加蘭（Merrick Garland）下令美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）製作一份針對犯罪槍枝販運的綜合研究，這是美國過去20多年來首次公開與槍枝犯罪、販運有關的數據報告。

    在此之前，ATF報告中的數據大部分都未曾公開，由ATF發布的報告有助於執法者和制定政策的相關人士減少槍枝暴力。針對首次公開的數據報告，ATF局長德特爾巴赫（Steve Dettelbach）表示「訊息就是力量」。

    報告內容指出，多數用於犯罪的槍枝都是合法管道購買取得，且「從購買後至犯罪現場尋獲該槍枝」的時間正在縮短；這也就是說，合法取得的槍枝在美國境內將更快速地被用於犯罪活動。此外，私人自製、未標序列號的「幽靈槍枝」尋獲量也正在增加。

    槍枝的合法性也在過去幾年成為關注焦點。在2012年至2016年間，合法半自動武器轉為非法全自動武器的數量暴增5倍以上，從原本的814個增至5414個。

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