英國10年最大罷工！50萬教師、公務員上街頭 怒喊「加薪」

英國超過50萬名教師、公務員、火車司機今天大罷工，要求加薪。（法新社）

2023/02/01 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國超過50萬名教師、公務員、火車司機等人不滿薪資報酬及工作條件，今天（1日）大罷工，規模是近10年來最大，許多學校關閉，許多人無法搭火車等大眾運輸工具。

綜合媒體報導，全英國估計多達50萬人參與這場罷工，是10年來人數最多的一次，其中包含30萬名教師、來自120多個政府部門的10萬多名公務員，以及數萬名大學講師和鐵路工人，有消息指出，護士、救護人員、緊急呼叫處理人員等其他醫護人員將於下週發動更多罷工，消防員本週也支持全國罷工。

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據報導，隨著通膨率超過10％，攀升到40年來新高，英國近幾個月陸續出現萬人罷工浪潮，郵政工作人員、律師、護理師和零售業員工罷工前仆後繼。

罷工者們要求高於通膨率的加薪，以支付飆升的食品和能源費用，他們抱怨，儘管努力維持生計，仍有各種壓力存在，社會問題懸而未決，讓他們感覺自己被政府漠視。

英國教育工會祕書長Mary Bousted坦言，「所有人都不想罷工，但我們受夠了，很多事情必須改變」。

報導指出，對於加薪要求，英國政府和企業資方仍採取強硬態度，新一波公私部門大罷工預估會繼續爆發。

英國超過50萬名教師、公務員、火車司機大罷工，要求加薪，罷工人數是10年來最多的一次。（彭博資料照）

英國超過50萬名教師、公務員、火車司機今天大罷工，要求加薪，罷工人數是10年來最多的一次。（彭博資料照）

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