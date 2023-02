涉蹂躪美女記者 車臣「抖音王」侄子又闖禍

2023/02/01 15:30

〔編譯陳成良/綜合報導〕 俄國總統普廷的小弟、車臣自治共和國總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)的侄子伊布拉吉莫(Hasan Ibragimov),繼上月傳出在克里米亞參與調戲良家婦女並施暴而遭拘留之後,又涉嫌在烏軍佔領的烏南城市梅利托波爾(Melitopol)。性侵俄國女記者,犯下嚴重罪刑!

據歐洲媒體《Visegrád 24》報導,俄羅斯獨立電視台(NTV)派出記者和攝影師前往梅利托波爾,但在本月初他們在該市的沃龍佐夫斯基區用餐時,遇到了伊布拉吉莫及其下屬,不知何故,雙方發生衝突,後者對了攝影師集體施暴,並性侵了該台女記者奧爾加·曾科娃(Olga Zenkova)。

報導稱,曾科娃1983年出生於葉卡捷琳堡,是NTV的地方記者,最初的說法是被強姦,但很快就被糾正為輪姦;攝影師阿爾特姆·埃皮法諾夫則受了中度傷,其被打的監控畫面已經出現在網路上。

莫斯科扶植的梅利托波爾市魁儡當局拒絕干涉這起性侵暴力事件,NTV直接向俄聯邦調查委員會遞交了投訴信。但分析人士認為,跟以往一樣,因為涉及到車臣部隊,尤其是還牽連卡德羅夫的侄子,,這件事最終會不了了之,如果受害者不識相,很可能會遭遇更嚴重的後果。

此前,伊布拉吉莫一夥人去年12月間在克里米亞首府辛費羅波(Simferopol)一間酒吧消費期間,有一人摸了一名女孩的臀部,女孩的男友上前爭論時,慘遭伊布拉吉莫等5人圍毆。後來警察趕到後,他們又與警察發生了衝突,其中一人踢了警察一腳,最後伊布拉吉莫夫等人被警察噴胡椒噴霧,成功制服,伊布拉吉莫夫雖一度遭拘留,不過此事最後也不了了之。

據報導,伊布拉吉莫是德羅夫子弟兵、車臣「阿赫馬特」(Akhmat)特種兵團的分隊隊長,也在被占領的烏南地區擔任「觀察員」。

車臣部隊在俄烏戰爭期間因屢拍攝造假影片,被譏稱為「抖音軍」(TikTok Force),其領導人卡德羅夫被冠上「抖音戰神」、「嘴砲王」等封號。

