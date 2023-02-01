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    涉蹂躪美女記者 車臣「抖音王」侄子又闖禍

    俄羅斯獨立電視台（NTV）女記者奧爾加·曾科娃（Olga Zenkova），據傳受到車臣領導人卡德羅夫的姪子侵害。（NTV電視翻攝畫面）

    俄羅斯獨立電視台（NTV）女記者奧爾加·曾科娃（Olga Zenkova），據傳受到車臣領導人卡德羅夫的姪子侵害。（NTV電視翻攝畫面）

    2023/02/01 15:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕 俄國總統普廷的小弟、車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）的侄子伊布拉吉莫（Hasan Ibragimov），繼上月傳出在克里米亞參與調戲良家婦女並施暴而遭拘留之後，又涉嫌在烏軍佔領的烏南城市梅利托波爾（Melitopol）。性侵俄國女記者，犯下嚴重罪刑！

    據歐洲媒體《Visegrád 24》報導，俄羅斯獨立電視台（NTV）派出記者和攝影師前往梅利托波爾，但在本月初他們在該市的沃龍佐夫斯基區用餐時，遇到了伊布拉吉莫及其下屬，不知何故，雙方發生衝突，後者對了攝影師集體施暴，並性侵了該台女記者奧爾加·曾科娃（Olga Zenkova）。

    報導稱，曾科娃1983年出生於葉卡捷琳堡，是NTV的地方記者，最初的說法是被強姦，但很快就被糾正為輪姦；攝影師阿爾特姆·埃皮法諾夫則受了中度傷，其被打的監控畫面已經出現在網路上。

    莫斯科扶植的梅利托波爾市魁儡當局拒絕干涉這起性侵暴力事件，NTV直接向俄聯邦調查委員會遞交了投訴信。但分析人士認為，跟以往一樣，因為涉及到車臣部隊，尤其是還牽連卡德羅夫的侄子，，這件事最終會不了了之，如果受害者不識相，很可能會遭遇更嚴重的後果。

    此前，伊布拉吉莫一夥人去年12月間在克里米亞首府辛費羅波（Simferopol）一間酒吧消費期間，有一人摸了一名女孩的臀部，女孩的男友上前爭論時，慘遭伊布拉吉莫等5人圍毆。後來警察趕到後，他們又與警察發生了衝突，其中一人踢了警察一腳，最後伊布拉吉莫夫等人被警察噴胡椒噴霧，成功制服，伊布拉吉莫夫雖一度遭拘留，不過此事最後也不了了之。

    據報導，伊布拉吉莫是德羅夫子弟兵、車臣「阿赫馬特」（Akhmat）特種兵團的分隊隊長，也在被占領的烏南地區擔任「觀察員」。

    車臣部隊在俄烏戰爭期間因屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音軍」（TikTok Force），其領導人卡德羅夫被冠上「抖音戰神」、「嘴砲王」等封號。

    車臣領導人的侄子伊布拉吉莫。（取自Telegram）

    車臣領導人的侄子伊布拉吉莫。（取自Telegram）

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