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    川普成對手！ 前美駐聯合國大使海利參戰2024總統大選

    傳美國前駐聯合國大使海利（見圖）決定投身總統大選，預計15日在南卡州的查爾斯頓正式宣布。（法新社）

    傳美國前駐聯合國大使海利（見圖）決定投身總統大選，預計15日在南卡州的查爾斯頓正式宣布。（法新社）

    2023/02/01 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普去年11月宣布參選2024總統，近日傳出川普時代的美駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也決定投身總統大選，預計本月15日出席南卡羅萊納州活動正式宣布，成為今年首位決定入主白宮的共和黨員，將與她的「前老闆」川普共同角逐共和黨總統候選人提名。

    根據《福斯新聞》報導，該報取得即將發給支持者的邀請函，經查核後證實，現年51歲的海利決定角逐總統大位，預計15日出席南卡羅萊納州查爾斯頓（Charleston）活動正式宣布參選。

    海利是印度移民第二代、川普時代的美國駐聯合國大使，還是南卡羅萊納州史上第1位女性州長，同時成為繼川普後，第2位決定參選總統的知名共和黨人。過去2年以來，海利奔走各地協助共和黨員競選2022年美國期中選舉，因此政壇權威人士長期以來將海利視為共和黨總統候選人的潛在競爭者。

    海利約2週前接受《福斯新聞》專訪節目提到，共和黨需要年輕世代挺身參與，「站出來真正開始解決問題……我能成為那個領袖嗎？是的，我認為我可以成為那個領袖。」

    另外，據傳共和黨總統候選人提名的名單，還包含南卡羅萊納州參議員史考特（Tim Scott）、前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）等。

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