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    印度「賤民」80年來首度進廟祈福 警方出動大批人力保護

    印度種姓「賤民」請願通過後，帶著花圈、供奉物品進廟中祈福。（圖翻攝自推特@pkr_madras）

    印度種姓「賤民」請願通過後，帶著花圈、供奉物品進廟中祈福。（圖翻攝自推特@pkr_madras）

    2023/02/01 10:35

    〔即時新聞／綜合報導〕在印度早期的階級制度中，被視為社會底層的「賤民」（dalit），經常受到許多壓迫，更被稱為「不可碰觸者」。近日，印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）的當地一座寺廟自80年前建成以來，首次開放大約300名「賤民」入內祈福，警方出動大批人力持防暴盾牌保護信徒。

    《今日印度》報導，坦米爾那都省提魯萬納瑪萊縣（Tiruvannamalai）的一座寺廟，在1月29日開始舉辦長達12天的慶典，長期不得進入廟中的「賤民」族群，向村長提出進廟祈福的要求，然而，遭拒絕後，於是改向印度宗教慈善基金會（HR&CE）請願，經一連串審查，當局下令廟方應允許「賤民」進入，31日他們帶著花圈、供奉物品入廟，進行宗教儀式祈福，導致高種姓民眾不滿，至現場抗議。

    對此，當地官員在印度國父聖雄甘地的逝世周年紀念日上，宣誓反對賤民制度並表示，應保障人民的宗教自由。

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