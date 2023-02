印度「賤民」80年來首度進廟祈福 警方出動大批人力保護

2023/02/01 10:35

〔即時新聞/綜合報導〕在印度早期的階級制度中,被視為社會底層的「賤民」(dalit),經常受到許多壓迫,更被稱為「不可碰觸者」。近日,印度坦米爾那都省(Tamil Nadu)的當地一座寺廟自80年前建成以來,首次開放大約300名「賤民」入內祈福,警方出動大批人力持防暴盾牌保護信徒。

據《今日印度》報導,坦米爾那都省提魯萬納瑪萊縣(Tiruvannamalai)的一座寺廟,在1月29日開始舉辦長達12天的慶典,長期不得進入廟中的「賤民」族群,向村長提出進廟祈福的要求,然而,遭拒絕後,於是改向印度宗教慈善基金會(HR&CE)請願,經一連串審查,當局下令廟方應允許「賤民」進入,31日他們帶著花圈、供奉物品入廟,進行宗教儀式祈福,導致高種姓民眾不滿,至現場抗議。

對此,當地官員在印度國父聖雄甘地的逝世周年紀念日上,宣誓反對賤民制度並表示,應保障人民的宗教自由。

Dalit people in Thenmadiyanur village in Tiruvannamalai district were let inside a Muthumariyamman temple belonging to HR&CE dept after 80 yrs. Dalits in the village were denied entry inside the temple ever since it was constructed 80 years ago. pic.twitter.com/LYWgVbuwrs