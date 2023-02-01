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    各國對援烏戰機表態 英政府：提供戰機不切實際

    英方指出，英國本身的颱風戰機與F-35戰機系統複雜，提供烏克蘭戰機「並不實際」。圖為英國首相蘇納克視察皇家空軍。（歐新社）

    英方指出，英國本身的颱風戰機與F-35戰機系統複雜，提供烏克蘭戰機「並不實際」。圖為英國首相蘇納克視察皇家空軍。（歐新社）

    2023/02/01 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕西方各國近期紛紛對提供烏克蘭戰機一事表態，美國總統拜登30日明確表示他不會提供F-16戰機給烏克蘭，法國與荷蘭則表示原則上無禁忌，不排除提供。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發言人31日則對此表示，英國認為提供烏克蘭「颱風」戰機或F-35戰機「不切實際」。

    綜合外媒報導，首相官邸「唐寧街10號」發言人布蘭（Max Blain）指出，英國的戰機非常先進，需要花費個月時間才能學會如何飛行，「因此我們認為將這些噴射戰機派往烏克蘭是不切實際的做法」，未來將會持續與盟友討論正確作法為何。

    布蘭表示，蘇納克已和軍事顧問深入討論，並告訴內閣成員，有鑑於俄羅斯在軍備上的數量優勢，持續的消耗戰對烏克蘭並不有利，烏俄戰爭陷入長期僵局只會有利於俄羅斯與俄羅斯總統普廷，未來會把握機會加速英國的支援，為烏克蘭提供最好的成功機會。

    另外，德國在提供烏克蘭「豹2」戰車後，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）27日也被德媒問到向烏克蘭提供戰機的可能性，不過佩斯托瑞斯直言「這是不可能的」，原因在於戰機的系統比主戰車（MBT）還複雜許多，而且射程與火力完全是不同範疇。

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