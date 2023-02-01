法國宣布援烏新計劃 加碼12輛「凱撒」自走砲、訓練烏軍

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（左）前往巴黎與法國國防部長勒克努（右）會面，而法國宣布新一波軍援。（歐新社）

2023/02/01 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）前往巴黎與法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）會面，而法國宣布新一波軍援，將加碼提供烏克蘭12輛「凱撒」自走砲，並討論關於烏克蘭飛行員及士兵的相關訓練事宜。

綜合外媒報導，勒克努指出，先前法國已向烏克蘭交付18輛「凱撒」自走砲，將會再加碼提供12輛「凱撒」自走砲，另外一個優先事項就是協助訓練烏軍，今年夏季年將會有2000名烏軍在法國訓練。除了在法國本土訓練烏軍，勒克努也提到法國將與波蘭合作，法國將派遣150名陸軍人員前往波蘭，每個月可在波蘭訓練600名烏軍士兵。

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而被問到法國是否會向烏克蘭提供戰機時，勒克努依循先前總統馬克宏（Emmanuel Macron）發表的立場，表示法國在此議題上並無禁忌，法國是以不削弱法國本身防禦能力為前提來向烏克蘭提供武器，這些武器將協助烏克蘭自衛、對抗俄羅斯。

勒克努提到，訓練烏克蘭飛行員駕駛戰鬥機也是討論議題之一，但目前尚未針對此議題做出任何決定。列茲尼科夫表示，他感謝法國先前提供烏克蘭AMX-10 RC輕型戰車，「拋磚引玉」讓後續西方各國提供戰車，而他與法國盟友之間討論了軍機支援議題，強調烏克蘭有必要增強戰力來保衛領空。

法國宣布新一波軍援，將加碼提供烏克蘭12輛「凱撒」自走砲。（法新社）

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