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    俄軍企圖攻占胡歷達爾 英國國防部：不太可能成功

    英國國防部認為俄軍正兵分三路進攻烏克蘭東部。（擷取自英國國防部推特）

    英國國防部認為俄軍正兵分三路進攻烏克蘭東部。（擷取自英國國防部推特）

    2023/01/31 20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部今（31）日指出，俄羅斯軍方目前正調動人手攻擊頓內茨克市（Donetsk）附近的村莊，不過英國國防部估計，俄軍這一波攻勢也許不會有太大的效果。

    英國國防部在推特（Twitter）上表示，在過去3天之內，俄軍可能已加強了對於帕夫利夫卡（Pavlivka）以及胡歷達爾（Vuhledar）兩座村莊的攻勢，這兩個村落位於頓內茨克市西南方約50公里處。

    英國國防部判斷，俄軍指揮官可能是想藉著這一波攻勢，在烏軍掌握的頓內茨克州領土創造出另一條進攻軸心，進而將巴赫姆特鎮（Bakhmut）附近的烏克蘭守軍趕出去。

    不過英國國防部認為，俄軍或許能將該地區的戰線持續向前推進，但由於缺乏足夠數量的部隊，俄軍不太可能在這區域有重大突破。

    《路透》報導指出，胡歷達爾位於烏克蘭東部前線的最南端，俯瞰著一條能為俄軍提供後勤補給的鐵路線。自烏俄開戰以來，烏軍已屢次挫敗俄羅斯對該鎮的攻勢。

    英國國防部研判，俄軍當前的進攻目標之一，是距離頓內茨克市約50公里的胡歷達爾（圖中紅點處）。（擷取自Google Map）

    英國國防部研判，俄軍當前的進攻目標之一，是距離頓內茨克市約50公里的胡歷達爾（圖中紅點處）。（擷取自Google Map）

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