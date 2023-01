俄軍企圖攻占胡歷達爾 英國國防部：不太可能成功

2023/01/31 20:32

〔即時新聞/綜合報導〕英國國防部今(31)日指出,俄羅斯軍方目前正調動人手攻擊頓內茨克市(Donetsk)附近的村莊,不過英國國防部估計,俄軍這一波攻勢也許不會有太大的效果。

英國國防部在推特(Twitter)上表示,在過去3天之內,俄軍可能已加強了對於帕夫利夫卡(Pavlivka)以及胡歷達爾(Vuhledar)兩座村莊的攻勢,這兩個村落位於頓內茨克市西南方約50公里處。

英國國防部判斷,俄軍指揮官可能是想藉著這一波攻勢,在烏軍掌握的頓內茨克州領土創造出另一條進攻軸心,進而將巴赫姆特鎮(Bakhmut)附近的烏克蘭守軍趕出去。

不過英國國防部認為,俄軍或許能將該地區的戰線持續向前推進,但由於缺乏足夠數量的部隊,俄軍不太可能在這區域有重大突破。

《路透》報導指出,胡歷達爾位於烏克蘭東部前線的最南端,俯瞰著一條能為俄軍提供後勤補給的鐵路線。自烏俄開戰以來,烏軍已屢次挫敗俄羅斯對該鎮的攻勢。

(5/5) There is a realistic possibility that Russia will continue to make local gains in the sector. However, it is unlikely that Russia has sufficient uncommitted troops in the area to achieve an operationally significant breakthrough.