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    西班牙水貂驚爆H5N1疫情 病毒恐朝適應哺乳動物宿主演化

    西班牙水貂養殖場爆發H5N1疫情。示意圖。（路透資料照）

    西班牙水貂養殖場爆發H5N1疫情。示意圖。（路透資料照）

    2023/01/31 16:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕H5N1禽流感病毒過往只會影響禽鳥，但因病毒會不定時基因突變，衍生新品種，導致原來僅感染禽類的流感病毒，變得可以影響人類。如今西班牙一間水貂養殖場爆發H5N1疫情，該病毒在哺乳動物間的傳播，意味公共衛生風險上升，對人類構成威脅！

    德國之聲（DW）中文網29日報導，西班牙水貂感染H5N1，引發了研究人員的高度擔心。他們認為，這意味著此次流行的H5N1禽流感病毒，已經適應了哺乳動物，從而增加了感染人類的潛在危險。

    西班牙的水貂感染禽流感疫情發生在該國西北部的加利西亞大區。《科學》期刊指出，去年10月，養殖場的水貂大量死亡。起初，獸醫專家懷疑是水貂感染COVID-19病毒所致，但是檢測結果卻表明H5N1禽流感病毒才是始作俑者。此後，該養殖場撲殺了5萬多隻水貂，並銷毀了屍體，農場職工所幸並未被感染。

    德國弗里德里希·勒夫勒動物健康研究所（FLI）主任梅滕賴特（Thomas Mettenleiter）指出，H5N1禽流感疫情此前已經被觀察到從禽類傳播到浣熊、狐狸、貂鼠、海豹的零星案例，但西班牙養殖場此波水貂爆發式的疫情，則有可能讓病毒獲得直接在哺乳動物間傳播的能力，其他科學家也認為這具備一定可能性。

    梅滕賴特表示，西班牙水貂養殖場爆發禽流感疫情，意味著病毒又向適應哺乳動物宿主演化了一步。

    另據俄國官媒《俄新社》（RIA Novosti）引述據世衛組織專家說法稱，目前全球各地不斷傳來各種動物死於H5N1的報導，新疫情可能比1918年至1919年間奪走5000多萬人命的西班牙流感更危險。

    報導稱，歐洲已經將適應哺乳動物細胞的H5N1病毒的出現稱為「生存威脅」，並呼籲關閉所有水貂養殖場。

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