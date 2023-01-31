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    「巴西版川普」前總統波索納洛拒返國 申請延長簽證滯美

    巴西前總統波索納洛今天表示基於健康因素，希望重新申請簽證留在美國。資料照。（法新社）

    巴西前總統波索納洛今天表示基於健康因素，希望重新申請簽證留在美國。資料照。（法新社）

    2023/01/31 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕近期滯留美國的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），因為其支持者襲擊巴西政府機關，正面臨調查。波索納洛今（31日）宣稱基於健康因素，希望重新申請簽證，繼續留在美國。

    《德國之聲》報導，被稱作「巴西版川普」的巴西前總統波索納洛今天透過律師表示，正在申請為期6個月的旅遊簽證，以便留在美國。波索納洛在去年12月下旬任期即將結束時飛往佛羅里達，由於其持有的簽證僅提供給到訪美國的世界領導人，但這位前總統已不再執行公務，該簽證將於明天（2月1日）到期。

    波索納洛告訴媒體，他原計劃在1月底返回巴西，但基於健康原因，正考慮延長滯留時間。波索納洛2018年在一起持刀襲擊事件中受傷，並因此引發長期的健康問題，目前在美國接受醫院治療。

    巴西新政府已下令對波索納洛展開調查，原因是1月8日發生於巴西利亞的騷亂，大批波索納洛支持者闖進政府機關，並拒絕接受總統魯拉勝選的事實。波索納洛本人在投票前曾對巴西的電子投票系統提出質疑；選舉結果公佈後，這位前總統不承認敗選，也拒絕出席魯拉的就職典禮。

    美國民主黨46名議員日前共同呼籲，應盡速將波索納洛送回巴西。他們在一封公開信中表示：「美國絕不能為波索納洛、或任何煽動對民主制度實施暴力的獨裁者提供庇護」。巧合的是，2021年美國前總統川普敗選後，其支持者同樣因為不接受拜登獲勝，群起闖入美國國會大廈。

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