聽到Taiwan眼前一亮！ 馬克宏緊握台律師：請把半導體帶到法國

巴黎律師公會登錄律師詹文睿（Nicolas Chan）於27日受邀參加法國總統府於舉辦的農曆新年晚會，並與法國總統馬克宏有近距離的互動。（圖擷取自Nicolas Chan 臉書）

2023/01/31 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統府於27日舉辦農曆新年晚會，巴黎律師公會登錄律師詹文睿（Nicolas Chan）在台灣駐法代表吳志中的推薦下，與當地多位台灣僑胞一同出席。事後詹文睿在臉書發文分享近距離與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）互動的經歷，並提到馬克宏聽到「Taiwan」時眼睛一亮，更笑著說，「太棒了，詹律師，請把電動車和半導體帶來法國！」

詹文睿和幾位台灣大使一同參加了此次晚宴，並於事後在臉書發文分享當天的經歷，他先提到馬克宏當天的致詞，表示對方從法國與印太的關係談起，接著說道法國印太政策。接著在談到整個歐盟的印太政策時，馬克宏強調2023年印太最大的挑戰，「除了氣候變遷便是整個地區的和平與穩定」。

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對此，詹文睿認為，雖然台下的中國大使沒有臉紅，但馬克宏在台上的字字句句聽起來「都是針對中國帶給世界的挑戰而來」，馬克宏還提到，「法國在印太地區捍衛的是人權、是女權、是各國領土的完整性和彼此主權的不受侵害，這些都是我們加入聯合國時所簽約承諾要遵守的」，之後也談到亞洲移民對法國的貢獻，並對現場來賓表達謝意，且承諾會改善大家在法國所遭遇到的種種問題。

致詞結束後，讓詹文睿有感而發表示，「儘管文中沒有提到台灣兩個字，但台灣卻非常清楚的在印太篇幅中，佔據所有的焦點」，並指出礙於當天有中國大使參加的緣故，因此台灣大使及外館的同仁無法出席，僅能由他作為台灣代表，因此他在現場也告訴自己「今晚無論如何也得與現場賓客儘量的互動，別辜負了我們大使對我的期望」。

詹文睿也提到，他在這場晚宴中穿梭於不同的賓客之間，盡力與眾人認識、打交道，「我認識了許多精彩的人，有商界，有政界，有別國外交人員，也有藝文界等等」，更努力的擠進馬克宏身旁，感謝對方的邀約與介紹自己，「聽到台灣、聽到律師，馬克宏總統眼睛一亮」，馬克宏握緊原本要放開的手，並對他說，「太棒了，詹律師，請把電動車和半導體帶來法國」。

而詹文睿也回應熱情的馬克宏，「電動車已經在路上，但半導體需要您的幫忙」，馬克宏則熱心回應，「有需要幫忙請隨時和我們聯繫」，兩人相談甚歡。詹文睿表示，整場晚宴他盡力的去認識所有賓客，就連過去非常親中的法國總理他都發了名片，並努力傳達，「台灣在，而且我們進來了」，最後詹文睿在文末喊話，「2023的挑戰還很多，加油吧，台灣向前行！」

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