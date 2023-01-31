烏俄戰場上最危險工作 他從滑雪教練變成無人機操作員

各式無人機已成為烏俄兩軍在前線不可或缺的工具，而無人機操作員也成為頭號目標，相當危險。（法新社）

2023/01/31 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，戰況最為激烈的戰線仍屬烏東地區，而在大批西方軍援武器之中，無人機雖然較不顯眼，但仍在戰爭過程中發揮奇效。烏克蘭第聶伯第一營的無人機部隊指揮官格拉夫（Graf）表示，無人機已經成為烏俄戰爭最重要的元素之一，「不管敵我都是一樣，沒有無人機的話我們什麼都做不了」，強調無人機操作員是目前戰場上最危險的工作之一。

根據《CNN》報導，目前在克爾米納（Kreminna）與俄軍作戰的第聶伯第一營中，一名無人機操作員魯斯蘭（Ruslan）在戰爭爆發前曾是戶外活動教練，專門教人操作滑雪板與皮艇，如今他在烏東前線操作無人機來追蹤俄軍裝甲部隊路徑。

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無人機操作員的工作主要是提供俄軍陣地與動向的即時情報，以及協助烏克蘭砲兵定位目標，魯斯蘭表示，兩軍在此處時常相互開砲。魯斯蘭指出，自從上個月開始，有越來越多軍隊來到克爾米納周邊，兩軍位置持續變化，「有時候是俄軍推進，有時是我軍推進」。

第聶伯第一營的無人機部隊指揮官格拉夫表示，由於無人機的偵察功能在戰爭中非常重要，這也使得無人機操作員成為俄軍首要目標。格拉夫說：「無人機操作員是最危險的工作之一，若敵人知道『我軍耳目』在哪，他們就會用上所有武器來對付我們，包括火砲、火箭彈及戰車。」

格拉夫強調，烏軍目前正在接收西方國家提供的戰車，所以烏克蘭需要更多戰車、更多飛彈，烏軍必須催毀所有敵人，只有這樣才能贏得戰爭。

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