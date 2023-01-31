手機還握在手上！男子充電滑手機觸電陳屍床上

男子在床上邊滑手機邊充電，意外觸電身亡。（示意圖）

2023/01/31 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕現代人手機不離身，很多人喜歡在睡前邊充電邊滑手機，但要小心觸電。日前，泰國一名男子連續3日無故缺席工作，同事查覺異樣後前往探視，打開房門才發現男子躺在床上已成焦屍。根據警方透露，死者握著插著充電線的手機，研判是觸電身亡，後續醫院證實死亡原因是觸電。

根據太陽報指出，泰國沙沒巴干府一名34歲男子Puttawat Kamwan，任職於一間珠寶店。日前，同事發現Kamwan連續3日無故未到，打電話也無人接聽，出於擔心同事，一行人決定前往男子家中探視。抵達Kamwan的住處後發現他的房門開著，便跟著女房東入內查看，沒想到驚見Kamwan全身發黑，躺在床上一動不動，遺體也開始腐爛。

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據悉，Kamwan被發現時，手中還緊握插著充電器的手機。房東表示，平常男子都很安靜的在房間休息，頂多只是在下班後喝幾瓶啤酒，而且看到房門一直是開著的，以為他只是單純身體不適而已。警方完成調查後說明，沒有證據顯示死者是遭到殺害，透過緊握的充電中的手機研判是觸電而亡。後續醫院驗屍報告也證實，死亡原因為觸電致死。

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