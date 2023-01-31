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    莫斯科警告美國：「核武裁減條約」到期後恐無替代方案

    俄羅斯外交副部長雷雅布可夫（見圖）表示，「新削減戰略武器條約」（New START）2026年到期時，可能在沒有其他替代方案狀況下結束。（法新社）

    俄羅斯外交副部長雷雅布可夫（見圖）表示，「新削減戰略武器條約」（New START）2026年到期時，可能在沒有其他替代方案狀況下結束。（法新社）

    2023/01/31 11:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與美國原訂於去年開會討論「新削減戰略武器條約」，莫斯科卻在最後一刻宣布延後會談，對此莫斯科本週一表示，因美國大力軍援烏克蘭試圖使俄軍「戰略挫敗」，被視為雙方核武控管的最後一根支柱「新削減戰略武器條約」（New START）2026年到期時，可能在沒有其他替代方案狀況下結束。

    根據《路透》報導，美國和俄羅斯於2010年簽署雙邊減裁戰略武器「新戰略武器裁減條約」，條約2011年正式生效，有效期10年，並可延長5年。2021年條約效期延長至2026年2月4日。美俄目前仍擁有大批核武，受到這項條約部分限制。

    儘管華府希望盡快與莫斯科達成後續協議，但這項條約到期之後的狀況至今仍不明確。俄羅斯與美國原訂於去年11月於開羅開會商議「新削減戰略武器條約」（New START）內容，莫斯科在最後宣布延後會談，此後雙邊也未確定開會日期。

    與此同時，俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）30日被《俄新社》（RIA）問及當局是否設想2026年後沒有核武管控協議時回應，「這是很有可能發生的情況。」

    雷雅布可夫透露，美國近年來無視俄羅斯的利益，並廢除武器管控的大部分架構。他說：「新戰略武器裁減條約很可能成為這種情況的犧牲品。我方已準備好應對這種情況」。

    雷雅布可夫指出，安全領域的整體局勢，包括軍備武器管控，都被美國對俄羅斯施加戰略挫敗的路線壓制，他強調「我們將利用所有方法或手段，以最強烈的方式抵制。」

    據知，烏俄開戰迄今，美國已向烏克蘭提供超過270億美元安全援助，包含8500套「標槍反戰車飛彈」（Javelin Anti-tank Missiles）和超過100萬枚155毫米砲彈等。

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