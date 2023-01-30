強森自爆遭普廷嗆聲「斬首」 克宮反擊「扯謊」

克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）否認普廷曾對英國前首相強森發出飛彈攻擊威脅。（路透）

2023/01/30 19:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國前首相強森（Boris Johnson）近日受訪時聲稱，在俄羅斯總統普廷令俄軍入侵烏克蘭前，曾恐嚇要殺掉他易如反掌，「飛彈1分鐘內即可抵達」。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）30日回應強森說法，直批他在扯謊。

英國廣播公司（BBC）29日播出的紀錄片中，強森透露，去年2月仍任首相時，他到訪烏克蘭首都基輔，向烏國總統澤倫斯基保證，一旦俄國入侵，英國會支持烏方。他回程時與普廷通電話，他警告俄國出兵將會是「極度災難」。

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據強森說法，普廷語帶恐嚇地說，「Boris，我不想傷害你，但1枚飛彈只需1分鐘就可以做到」。

據俄國《URA-RU》新聞網報導，普廷發言人佩斯科夫30日否認強森的說詞，強調普廷總統沒用飛彈威脅他。

他說，「強森先生說的不是真的。更準確地說，這是一個謊言。此外，這要若是有意識的謊言，那麼你需要問強森為什麼選擇這套說詞，抑或這是一個無意識的謊言，那就是他不了解普廷在說什麼。」

佩斯科夫強調，他知道在那次電話談話中討論了什麼，而且，「再說一次，這是一個謊言，沒有飛彈威脅。」

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