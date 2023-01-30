軍援加速原因曝光！外媒：西方擔心時間站俄羅斯那一邊

去年12月29日，俄軍發射約120枚巡弋飛彈襲擊烏克蘭，俄羅斯國防部隨後宣稱，俄軍有用不完的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。（取自俄國防部Telegram、美聯社；本報合成）

2023/01/30 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕包括英德美三國相繼宣布提供西方主戰車，西方國家對烏克蘭軍援的力道與速度近來顯著提升。《華爾街日報》指出，其背後的原因，是一些西方國家擔心，時間可能站在俄羅斯那一邊，克里姆林宮可能贏得這場長期消耗戰。

報導指出，這種擔憂表明，烏克蘭的反攻時機不是無限期的，它需要強大的西方武器，包括主戰車、其他裝甲車和更多的防空系統，來加強它去年在基輔、哈爾科夫和赫爾松周圍進攻成功的氣勢。

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這種看法，與去年春天俄軍隊從基輔撤退時普遍存在的情緒形成鮮明對比。由於俄羅斯總統普廷最初的戰爭計畫陷入混亂，當時西方國家希望戰鬥時間持續越長，烏克蘭獲勝的可能性就越大，他們認為，如果歐洲和美國在艱難的冬天之後保持團結，俄羅斯的經濟問題和軍事失敗因制裁而加劇，可能會迫使莫斯科尋求和平。

《華爾街日報》指出，隨著俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一週年，這種信心正在消失。相反，一些西方官員如今擔心，克里姆林宮願意繼續向戰爭投入兵力和裝備，可能會贏得這場長期消耗戰。

正因為如此，最好的做法是向烏克蘭提供更現代化的武器，以幫助基輔改變戰爭態勢並削弱俄羅斯的作戰能力。

報導提到，一些最嚴厲的西方制裁，例如石油禁運和俄羅斯原油出口價格上限，也才剛剛開始生效。預計俄羅斯經濟今年將出現嚴重衰退，其潛力在未來幾年可能會繼續減弱。

然而，幾乎沒有跡象表明，制裁會導致俄羅斯軍隊陷入停頓或給克里姆林宮帶來沉重的經濟壓力，而克里姆林宮總是善於鎮壓異議和抗議，不讓它們削弱了國內對戰爭的支持。

相反地，俄羅斯正尋求在未來幾個月發起一波的攻勢，讓訓練有素的徵召兵填補隊伍，準備好迎接最近在烏東城市巴赫姆特周圍的戰鬥中，那種似乎為莫斯科帶來好處的苦戰。

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