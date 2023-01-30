為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被嫌太黏人 小貓剛被領養又退回收容所 憂愁面容惹網心疼

    在美國紐澤西州有一隻小貓，竟因飼主覺得牠太黏人就被送到動物收容所，小貓疑似也因此滿面愁容，收容所為此將牠悶悶不樂的模樣PO網，引起許多網友討論。（圖擷自Montville Animal Shelter New Jersey臉書）

    在美國紐澤西州有一隻小貓，竟因飼主覺得牠太黏人就被送到動物收容所，小貓疑似也因此滿面愁容，收容所為此將牠悶悶不樂的模樣PO網，引起許多網友討論。（圖擷自Montville Animal Shelter New Jersey臉書）

    2023/01/30 12:29

    〔即時新聞／綜合報導〕對許多喜愛貓咪的人來說，常會覺得喵星人傲嬌又獨立，但在美國紐澤西州有一隻小貓，竟因飼主覺得牠太黏人就被送到動物收容所，小貓疑似也因此滿面愁容，收容所為此將牠悶悶不樂的模樣PO網，引起許多網友討論。

    據外媒報導，美國紐澤西州的蒙特維爾動物收容所，本月26日時在臉書粉專發文，指所內有一隻2歲大的小貓「布魯諾」（Bruno），因原飼主的小孩對牠過敏，在去年11月被送到該所，後續布魯諾雖被一名單親媽媽和其年幼女兒領養，卻在相隔不到一週就被送回。

    據收容所發文及美媒報導指出，新飼主聲稱，將布魯諾送回的原因是因為牠太黏人，飼主稱在家工作時，布魯諾會一直用頭撞她，讓她難以好好工作。且布魯諾也很黏小女兒，還會堅持跳上小主人的床跟她一起睡，導致一人一貓玩到忘記睡覺時間，因此最終還是選擇將布魯諾送回收容所。

    似乎是因此受到心理創傷，收容所方面表示，布魯諾被送回後悶悶不樂，為此收容所拍下相關畫面，並PO網為布魯諾尋找新主人，布魯諾看似滿面愁容的照片也隨即引起網友熱議，媒體報導稱該文吸引超過20萬人次瀏覽。

    在該文底下可看到，許多網友都紛紛對牠的遭遇表示心疼，也有許多人提出想領養布魯諾。28日上午該粉專也更新貼文，表示由於太多人提出申請，因此不得不先暫停申請。

    後續粉專也持續更新進度，表示布魯諾已找到新主人。收容所也提到，疑似因為布魯諾的遭遇引發關注，許多人都上門來看布魯諾，收容所的其他貓咪也因此幾乎都被領養了。

    蒙特維爾動物收容所發文，指所內有一隻2歲大的小貓「布魯諾」，因原飼主的小孩對牠過敏，在去年11月被送到該所，後續布魯諾雖被一名單親媽媽和其年幼女兒領養，卻在相隔不到一週就被送回。（圖擷自Montville Animal Shelter New Jersey臉書）

    蒙特維爾動物收容所發文，指所內有一隻2歲大的小貓「布魯諾」，因原飼主的小孩對牠過敏，在去年11月被送到該所，後續布魯諾雖被一名單親媽媽和其年幼女兒領養，卻在相隔不到一週就被送回。（圖擷自Montville Animal Shelter New Jersey臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嫌女友黑貓太兇 他找外型相似掉包...6年沒被發現
    2021/11/09 16:28

    嫌女友黑貓太兇 他找外型相似掉包...6年沒被發現
    曾認養寵物是浪費 宥勝帶貓打針「突理解貓奴心境」
    2021/04/08 14:30

    曾認養寵物是浪費 宥勝帶貓打針「突理解貓奴心境」
    萌！橘貓「撞臉」阿中部長 招牌1號表情被推爆
    2020/05/03 19:16

    萌！橘貓「撞臉」阿中部長 招牌1號表情被推爆
    瞎！無良飼主叫Uber丟包收容所 3幼貓感染眼球脫落幾全盲
    2019/02/18 21:59

    瞎！無良飼主叫Uber丟包收容所 3幼貓感染眼球脫落幾全盲
    揪感心！主人帶瞎眼貓到收容所找朋友
    2016/10/02 23:56

    揪感心！主人帶瞎眼貓到收容所找朋友
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播