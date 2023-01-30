被嫌太黏人 小貓剛被領養又退回收容所 憂愁面容惹網心疼

在美國紐澤西州有一隻小貓，竟因飼主覺得牠太黏人就被送到動物收容所，小貓疑似也因此滿面愁容，收容所為此將牠悶悶不樂的模樣PO網，引起許多網友討論。（圖擷自Montville Animal Shelter New Jersey臉書）

2023/01/30 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕對許多喜愛貓咪的人來說，常會覺得喵星人傲嬌又獨立，但在美國紐澤西州有一隻小貓，竟因飼主覺得牠太黏人就被送到動物收容所，小貓疑似也因此滿面愁容，收容所為此將牠悶悶不樂的模樣PO網，引起許多網友討論。

據外媒報導，美國紐澤西州的蒙特維爾動物收容所，本月26日時在臉書粉專發文，指所內有一隻2歲大的小貓「布魯諾」（Bruno），因原飼主的小孩對牠過敏，在去年11月被送到該所，後續布魯諾雖被一名單親媽媽和其年幼女兒領養，卻在相隔不到一週就被送回。

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據收容所發文及美媒報導指出，新飼主聲稱，將布魯諾送回的原因是因為牠太黏人，飼主稱在家工作時，布魯諾會一直用頭撞她，讓她難以好好工作。且布魯諾也很黏小女兒，還會堅持跳上小主人的床跟她一起睡，導致一人一貓玩到忘記睡覺時間，因此最終還是選擇將布魯諾送回收容所。

似乎是因此受到心理創傷，收容所方面表示，布魯諾被送回後悶悶不樂，為此收容所拍下相關畫面，並PO網為布魯諾尋找新主人，布魯諾看似滿面愁容的照片也隨即引起網友熱議，媒體報導稱該文吸引超過20萬人次瀏覽。

在該文底下可看到，許多網友都紛紛對牠的遭遇表示心疼，也有許多人提出想領養布魯諾。28日上午該粉專也更新貼文，表示由於太多人提出申請，因此不得不先暫停申請。

後續粉專也持續更新進度，表示布魯諾已找到新主人。收容所也提到，疑似因為布魯諾的遭遇引發關注，許多人都上門來看布魯諾，收容所的其他貓咪也因此幾乎都被領養了。

蒙特維爾動物收容所發文，指所內有一隻2歲大的小貓「布魯諾」，因原飼主的小孩對牠過敏，在去年11月被送到該所，後續布魯諾雖被一名單親媽媽和其年幼女兒領養，卻在相隔不到一週就被送回。（圖擷自Montville Animal Shelter New Jersey臉書）

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