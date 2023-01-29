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    日本單月武肺死亡人數首破萬 連2月創新高

    日本第8波疫情的感染人數已趨於減少，但死亡人數居高不下。（路透）

    日本第8波疫情的感染人數已趨於減少，但死亡人數居高不下。（路透）

    2023/01/29 20:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕日本正遭受第8波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情侵襲，感染人數雖然趨於減少，但死亡人數居高不下。據《共同社》29日報導，日本國內28日通報新增死亡人數為252人，1月死亡人數已達到1萬0124人，這是單月死亡人數首次超過1萬人，連續兩個月刷新最高紀錄。

    不過，最新民調顯示，逾6成日本民眾支持當局將武肺降至與流感同等級的放寬防疫方針。

    報導稱，在第8波疫情中，隨著感染人數增加，死亡人數從去年11月前後開始驟增，12月超過7600人，是此前的單月最高。本月的死亡人數仍居高不下，連續兩個月刷新最高紀錄。

    28日報告死亡人數較多的都道府縣有大阪29人、東京25人、埼玉和愛知各18人。感染人數較多的有東京4515人、大阪3684人、愛知3486人。當天的全國新增感染為5萬4843人，人數較一週前減少約2.4萬人，減少趨勢從本月中旬起已經顯現。

    日本政府已正式決定，在黃金周假期後的5月8日調降武肺的法律定位，從現行的「第2類」改至跟季節性流感等常見傳染性疾病相同的「第5類」，以放寬防疫規定。

    《共同社》28、29日進行了日本全國電話民調，對於5月日放寬防疫，武肺降至與流感同等級，贊成比例為62.0%、反對為34.0%。

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