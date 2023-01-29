正妹網紅慘遭性虐 自曝罹患「40多種人格」痛苦不堪

奧蘭普在IG擁有近30萬粉絲追蹤，深受解離性身分疾患影響，擁有40種不同人格。（翻攝自instagram）

2023/01/29 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國有名正妹網紅奧蘭普（Olympe）日前透過影片分享，自爆罹患解離性身分疾患（Dissociative Identity Disorder，簡稱DID），也就是俗稱的「多重人格」，擁有40多種人格讓她痛苦不堪，正尋求前往比利時安樂死，引發網友熱議。

據外國媒體綜合報導，奧蘭普在IG擁有近30萬粉絲追蹤，她因遭受性虐待、轉換不同寄養家庭之間的痛苦，深受解離性身分疾患影響，擁有40種不同人格，自爆「2023年最後一季，我將在比利時尋求安樂死，已經在和醫師聯絡了。」

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奧蘭普強調，「沒什麼好爭辯的。這是我的生活，是非常困難的決定」，因為她再也無法承受病情帶來的重擔，但她也補充，不想成為年輕人效仿的對象，提醒有需求的粉絲多依靠身邊親友。

報導指出，奧蘭普找上比利時醫師洛克特（Yves de Locht）求助，不過洛克特否認與她有共識，強調安樂死程序繁瑣，診所非安樂死機器，比利時人也已厭倦被貼上「法國人的死亡病房」標籤。

此外，洛克特受訪時表示，「我還沒看過她的病歷，但看過她的電子郵件，她想見我。我們不會拒絕和像她這樣的人見面，但會向他們解釋，這個過程可能持續數月，甚至數年。這名年輕女子宣布她將在今年年底結束生命，這個日期當然不是我訂的，在我見到她之前還需要更多資訊。」

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