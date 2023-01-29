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    囂張！俄「瓦格納」傭兵組織擬成立美國分舵

    俄羅斯總統普廷親信、私人軍事公司「瓦格納集團」老闆普里格津。（美聯社資料照）

    俄羅斯總統普廷親信、私人軍事公司「瓦格納集團」老闆普里格津。（美聯社資料照）

    2023/01/29 18:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國財政部日前認定俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（PMC Wagner）為跨國犯罪組織，並對其祭出新一波制裁。瓦格納頭目、俄國總統普廷的「御廚」普里格津（Yevgeny Prigozhin）繼日前致函白宮討公道，要求美方給個交代後，近日又致函美國財長葉倫（Janet Yellen），提議在美國成立瓦格納「分公司」。

    據俄國《URA-RU》新聞網報導，普里格津在社群媒體Telegram張貼寄給葉倫的英文信件內容，其中寫道：「親愛的葉倫夫人！PMC Wagner 請求您批准在美國開設我們組織的分支機構。」據他說法，這種「合作」旨在改善瓦格納與美國財政部的互動。

    普里格津講話以毒舌著稱，還常喜歡挖苦媒體的提問。去年11月他自曝，曾介入過美國選舉，未來也不會停手，所言之詞似乎「撈過界」。官媒《今日俄羅斯》（RT）指出，普里格津顯然只是在酸（Trolled）俄羅斯媒體不作功課，沒注意到他在聲明中建議記者，觀看根據關於「俄羅斯干涉」美國選舉陰謀論拍成的喜劇片，但外國媒體僅憑字面就信以為真，還大作文章，淪為笑柄。

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